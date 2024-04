2. Klasse Nord B: Titelkampf = Zweikampf?

Details Dienstag, 30. April 2024 12:11

Schön langsam trennt sich im Spitzenfeld der 2. Klasse Nord B die Spreu vom Weizen. Sechs Spieltage vor der Ziellinie sieht's ganz nach einem Zweikampf um das begehrte Meisterstück aus. Während Hallein 1b und Elsbethen ihre Hürden am letzten Spieltag bravourös meisterten, verlor die Siezenheimer 1b nach der unerwarteten 0:1-Niederlage beim Achten Großgmain den tabellarischen Anschluss.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Michelag trumpfte mit Quattropack auf

Die Halleiner 1b erzielte im Tennengau-Duell gegen die Gollinger 1b die Saisonstreffer 83 bis 89. Vor knapp 120 Besuchern sorgten Paul Michelag (10.) und Lukas Danter (17.) für die 2:0-Führung zur Pause, ehe Christoph Kendler (68.), Stefan Zderic (85.) und Michelag sogar dreimal (50., 55., 75.) nachlegten. Derweil wollte sich das Tabellenschlusslicht lange Zeit nicht abschütteln lassen. Nachdem Janis Wieser (2:1, 48.) und Lukas Geier (3:2, 58.) zweimal den Anschluss geschafft hatten, zog der Spitzenreiter nach Michelags geschnürtem Hattrick endgültig auf und davon.

Elsbethen knackte Vigaun-Code, Siezenheim 1b mit überraschender Niederlage

Ebenfalls ein Haufen Tore konnte man bei Elsbethen gegen Bad Vigaun beobachten. Erst gaben die Thai-Männer einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand, nur um sich am Ende doch recht deutlich mit 5:2 durchzusetzen. Der große Verlierer der 21. Runde? Siezenheim 1b, das gegen ein wesentlich schwächer eingeschätztes Großgmain 0:1 verlor. Manuel Dubsky erzielte Mitte der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer.

Titelentscheid noch vor Pfingsten?

Ein Blick auf das Zwischenklassement der 2. Klasse Nord B verrät, dass der Titelkampf wohl oder übel zu einem Zweikampf geworden ist. Mit drei Punkten Vorsprung hat Hallein 1b gegenüber Elsbethen alles in der eigenen Hand. Für das Spitzenduo stehen in den kommenden zwei Runden jeweils machbare Aufgaben auf dem Programm. Die Salinenstädter bekommen es mit SAK 1b und Adnet 1b zu tun, währenddessen müssen die Elsbethener gegen Golling 1b und SAK 1b ran. Am 17. Mai, zwei Tage vor Pfingsten, könnte es dann zum großen Showdown kommen, wenn sich die zwei aktuell besten Liga-Mannschaften im direkten Duell gegenüber stehen.

