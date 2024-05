Golling 1b glückt Wende und Sieg im Kellerduell

Details Freitag, 17. Mai 2024 07:24

Tabellenschlusslicht SC Golling 1b hat sich in der 24. Runde der 2. Klasse Nord B gegen den Drittvorletzten SSC Großgmain einen 5:3-Sieg gesichert. Das Kellerduell bot alles, was Fußballherzen in der Regel höher schlagen lässt: Tore am laufenden Band, kritische Spielsituationen und sogar einige Platzverweise.

Früher Rückstand und eine fulminante Aufholjagd

Der SSC Großgmain legte im Gollinger Rabensteinstadion einen Blitzstart hin und ging bereits in der 12. Minute durch Patrick Streitler in Führung. Wenig später zeigte sich Streitler erneut treffsicher und baute die Führung für die Gäste aus (27.). Doch die Salzburger-Liga-Fohlen ließen sich nicht beirren und fanden durch Jure Glavas kurz vor der Halbzeit den Anschluss. Glavas traf in der 36. Minute zum 1:2, was neue Hoffnung für die Heimischen weckte.

Nach der Pause überschlugen sich regelrecht die Ereignisse. Erst flog Großgmains Stefan Gerhartinger wegen einer Tätlichkeit mit glatt Rot vom Feld (48.), dann machten die Gollinger kurzen Prozess. Ein Doppelpack von Glavas (58., 63.) sowie der Treffer von Marco Mitterlechner (68.) stellten binnen zehn Minuten von 1:2 auf 4:2.

Spannende Schlussphase mit Entscheidung in der Nachspielzeit

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hoher Spannung und Emotionen. Nachdem den Gästen in Person von Philip Maier der Anschlusstreffer zum 4:3 geglückt war (75.), sorgte Semih Sevkans Platzverweis für ein finales Zehn-gegen-Zehn. In dem versuchten die Großgmainer alles, um doch noch ein Pünktchen aus dem Tennengau zu entführen. In der Nachspielzeit packte Raphael Höllbacher allerdings den Deckel drauf. In Minute 88 für Janis Wieser gekommen, drückte der heimische Joker in der 92. Minute zum 5:3-Sieg ab.

2. Klasse Nord B: Golling 1b : Großgmain - 5:3 (1:2)

92 Raphael Höllbacher 5:3

75 Phillip Maier 4:3

68 Marco Mitterlechner 4:2

63 Jure Glavas 3:2

58 Jure Glavas 2:2

36 Jure Glavas 1:2

27 Patrick Streitler 0:2

12 Patrick Streitler 0:1

