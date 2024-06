USK Elsbethen fixiert Aufstieg mit 7:2-Kantersieg

In einem torreichen Spiel der 26. Runde der 2. Klasse Nord B feierte der USK Elsbethen gegen den UFC Croatia Salzburg einen 7:2-Kantersieg. Die Heimmannschaft zeigte am Samstagnachmittag von Beginn an eine starke Leistung und ließ den Gästen kaum Chancen. Mit diesem beeindruckenden Sieg sicherte sich Elsbethen den Aufstieg in die 1. Klasse.

Elsbethen mit Blitzstart

Das Spiel startete bei strömendem Regen, doch die widrigen Wetterbedingungen hielten die Gastgeber nicht davon ab, von Beginn an Druck zu machen. Bereits in der ersten Minute vergab Andreas Weilhammer eine große Chance zur Führung. Doch nur eine Minute später ließ Ferdinand Krispler Croatia-Torwart Nihad Mujicic keine Chance und brachte den USK in Führung.

Elsbethen drückte weiter aufs Tempo, und in der 7. Minute konnte Karl Prinz auf 2:0 erhöhen. Die Gäste fanden kaum ins Spiel, und in der 11. Minute sorgte Weilhammer für das 3:0. Croatia Salzburg zeigte sich zwar kämpferisch, doch die Hausherren waren in dieser Phase des Spiels einfach überlegen.

Torflut in der ersten Halbzeit

In der 19. Minute gelang es den Gästen schließlich, einen ersten Akzent zu setzen. Ein Treffer von Luka Tadic brachte den Spielstand auf 3:1. Die Freude der Salzburger währte jedoch nur kurz, denn Weilhammer stellte in der 41. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1 für Elsbethen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Ivan Makar noch einmal für Croatia verkürzen und sorgte mit seinem Treffer für den 4:2-Halbzeitstand.

USK legt drei Tore nach und macht Aufstieg perfekt

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Elsbethen weiterhin dominant. Nach einer ruhigeren Phase gelang es Weilhammer in der 71. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den Vorsprung auf 5:2 auszubauen. Die Gäste aus Salzburg hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten in den Schlussminuten weitere Treffer hinnehmen.

Lorenz Thalhammer machte in der 88. Minute das halbe Dutzend voll und Phillip Rohr setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 7:2-Endstand. Der USK Elsbethen krönte seine hervorragende Saisonleistung mit einem deutlichen Sieg und sicherte sich damit den Aufstieg in die 1. Klasse.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter BORGIR67 (30265 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter BORGIR67 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.