Hallein 1b Meister, Elsbethen „Vize“ - Käse in der 2. Klasse Nord B ist gebissen

In der 2. Klasse Nord B sind am vorletzten Spieltag die wichtigsten zwei Entscheidungen gefallen. Die UFC Hallein 1b ist nach dem 6:0-Sieg gegen Großgmain Meister, der USK Elsbethen nach dem 7:2-Erfolg über Croatia Salzburg Vizemeister. Beide steigen in die 1. Klasse Nord auf.

Foto: Adi Aschauer

Stevic-Männer schnappten sich das Meisterstück

Nach der überraschenden 1:3-Pleite am letzten Spieltag bei Croatia Salzburg hat die Halleiner 1b in Runde 26 den Sack endgültig zugeschnürt. Der Spitzenreiter der 2. Klasse Nord B feierte zuhause gegen Großgmain einen überzeugenden Sieg, schenkte dem Tabellenvorletzten ein halbes Dutzend Tore ein. Oluwatosin Ayetigbo stellte in der ersten Halbzeit die Weichen per Doppelpack (12., 42.) auf vollen Erfolg, Christoph Kendler (47.), Azeez Akinyemi (70.), Bünyamin Aksoy (75.) und Engin Aslan (90.) besorgten den Rest. "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr stark", sagt Hallein-Übungsleiter Stanislav Stevic. Die 61 eingefahrenen Saisonpunkte reichen dem zweiten Anzug der Salinenstädter zum Meistertitel. Die Elsbethener, die vor der letzten Runde drei Zähler dahinter liegen, würden bei einer möglichen Punktegleichheit automatisch rückgereiht. Einerseits wegen dem Direktvergleich (4:3, 0:4, 2:3) mit Hallein, andererseits wegen einer strafverifizierten Partie.

Foto: Adi Aschauer

Als Zweiter: Elsbethen geht mit Hallein 1b mit

In Elsbethen durfte dennoch gejubelt werden. Weil die Thai-Jungs Croatia Salzburg 7:2 deklassierten, ist ihnen der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Als beste Nicht-1b werden die Elsbethener die unterste Liga verlassen, den Salinenstädtern in die 1. Klasse Nord folgen.

