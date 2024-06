USK Elsbethen sichert sich souveränen 3:0-Sieg in Großgmain

Details Samstag, 08. Juni 2024 16:25

Im letzten Spiel der Saison in der 2. Klasse Nord B zeigte der USK Elsbethen eine starke Leistung und setzte sich klar mit 3:0 beim SSC Großgmain durch. Von Beginn an dominierte der Vizemeister am Samstagnachmittag das Geschehen und ließ keine Zweifel daran, warum er den Aufstieg in die 1. Klasse geschafft hat. David Reichinger und David Tiefenbacher waren die Matchwinner für die Gäste, die ihre Überlegenheit in Tore ummünzten.

Starker Auftakt der Gäste

Das Spiel begann mit einer leichten Verspätung, aber als es losging, übernahm der Aufsteiger sofort die Kontrolle. Die Gäste traten in gelben Trikots und schwarzen Hosen an, während die Hausherren in weißen Trikots und grünen Hosen spielten. Bereits in der 5. Minute verzeichnete Christoph Ramsauer den ersten Torabschluss für Elsbethen, der knapp rechts am Tor vorbeiging. Zwei Minuten später war es erneut Ramsauer, der die Großgmainer Abwehr beschäftigte.

In der 10. Minute zeigte sich der Vizemeister erneut druckvoll und versuchte, das erste Tor zu erzielen. Dieser Druck zahlte sich zwei Minuten später aus, als David Reichinger einen strammen Rechtsschuss im Kasten der Hausherren unterbrachte und das 0:1 markierte.

Großgmain, das letzte Woche eine deutliche 0:6-Niederlage gegen Meister Hallein 1b hinnehmen musste, hatte große Mühe, ins Spiel zu finden. Die Bilanz der letzten Begegnungen sprach ohnehin nicht für die Hausherren, da sie von den letzten neun Spielen nur zwei gewinnen konnten.

Vizemeister dominiert das Spielgeschehen

Nach dem Führungstreffer durch Reichinger blieb Elsbethen am Drücker. Der SSC fand kaum Mittel, um die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bis zur Pause blieb es jedoch beim 0:1.

Kaum aus der Kabine zurück, setzte der USK seine Dominanz fort. In der 53. Minute war es erneut Reichinger, der zum 0:2 traf und damit seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Die Großgmainer Defensive war überfordert und konnte den agilen und zielstrebigen Angriffen des Vizemeisters nichts entgegensetzen.

Der SSC konnte auch in der zweiten Halbzeit kaum nennenswerte Offensivaktionen verbuchen. Stattdessen war es Elsbethen, das in der 75. Minute durch David Tiefenbacher den Schlusspunkt setzte. Tiefenbacher erzielte das 0:3 und besiegelte damit den 20. Saisonerfolg des Aufsteigers.

Die Elsbethener zeigten eine geschlossene und überzeugende Teamleistung. Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel mit einem klaren 3:0 für den USK Elsbethen. Die Gäste feierten ihren Pflichtsieg und den damit verbundenen Aufstieg gebührend.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Borgir 67 (30715 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Borgir 67 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.