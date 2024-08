Großgmain vermasselt Liga-Einstand von Fortuna Salzburg

Details Montag, 12. August 2024 10:50

Der SSC Großgmain hat sich in der 1. Runde der 2. Klasse Nord B für eine missglückte Premiere des FC Fortuna Salzburg verantwortlich gezeigt. Die Hausherren waren in Bayrisch Gmain über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft und fuhren am Ende einen verdienten 4:1-Sieg ein.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Dominante Großgmainer hatten im Heimspiel das Sagen

"Wir waren in beiden Halbzeiten klar überlegen", berichtete Großgmain-Sektionsleiter Robert Maurer mit einem breiten Grinsen. Das Heimteam konnte ihre Dominanz relativ früh in Tore ummünzen. In der 18. Minute stellte Luca Schmeisser auf 1:0, exakt zehn Minuten später traf Andreas Staufner zum 2:0 (28.). Dank Alen Futic, dem noch im ersten Spielabschnitt der Anschlusstreffer glückte (34.), schöpften die Städter Hoffnung.

Zwei-Tore-Mann Streitler sorgte für die endgültige Entscheidung

Die Wende sollte an diesem Fußballnachmittag aber ausbleiben. Mit einem Doppelschlag drehte Patrick Streitler dem Unterhaus-Neuling binnen drei Minuten (72., 75.) endgültig den Strom ab. Zudem fühlten sich die Großgmainer um einen Elfmeter geprellt. "Ja, das ein oder andere Tor hätten wir noch machen können - am Ende zählt aber der Sieg. Und der tut richtig gut", sagt Maurer.

Verjüngungskur beim SSC

Erwähnenswert: Bei SSC Großgmain stand der ein oder andere blutjunge Kicker in der Startelf. Unter anderem der erst 15-jährige Deniz Dogan (Jahrgang 2009). "Der hat sein erstes Pflichtspiel von Anfang an gemacht. Und das sehr brav", lobt Maurer, der den Weg mit den Youngsters eisern verfolgt. "Sie werden zwar noch ihre Zeit brauchen, aber die geben wir ihnen." Bereits am kommenden Freitag gastiert der SSC in der Landeshauptstadt bei der ASV Salzburg 1b. Die Fortuna muss am Sonntag zur Siezenheimer 1b.

