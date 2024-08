Kondics Last-Minute-Treffer verhindert rares Großgmain-Doppel

Details Samstag, 17. August 2024 09:36

Beim Opening der 2. Runde hat es in der 2. Klasse Nord B eine Last-Minute-Punkteteilung gegeben. Nachdem der SSC Großgmain im Gastspiel bei der ASV Salzburg 1b lange mit 2:1 geführt hatte, bewahrte Svetislav Kondic seine Städter in der Nachspielzeit vor der Niederlage.

ASV 1b egalisierte frühe Großgmain-Führung

Die Head-to-Head-Bilanz hatte ganz klar für die Großgmainer gesprochen, die alle bisherigen drei Spiele gegen die ASV 1b für sich entscheiden konnten. Und es war auch dieses Mal der SSC, der wesentlich besser ins Duell startete. In Minute drei sorgte Patrick Streitler, der beim 4:1-Auftaktsieg über die Fortuna doppelt getroffen hatte, für einen Blitzstart, welcher der Berger-Elf zusätzlichen Boost verlieh. Mitte der ersten Halbzeit fanden die Itzlinger aber die passende Antwort. Svetislav Kondic nutzte eine Unachtsamkeit und stellte die Uhren wieder auf Null. Es sollte nicht der einzige Volltreffer des 29-Jährigen bleiben...

Hitzige zweite Halbzeit und dramatischer Schlussakt

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste neuerlich vor. Weil Phillip Maier einen Freistoß in die Heim-Hütte zirkelte, hieß es in der 53. Minute: 1:2. Knapp 70 Besucher beäugten, wie der Kampf auf dem grünen Rasen immer hitziger wurde. Schiedsrichter Andreas Silly verteilte insgesamt sechs Gelbe Karten - alle für Großgmain. In der 72. Minute beorderte der Spielleiter Gäste-"Co" Thomas Schmeisser gar mit der Roten Karte aus der Coachingzone, nachdem dieser einen ASV-Spieler geschubst hatte. Als alle schon mit einem knappen SSC-Erfolg gerechnet hatten, schlugen die Platzherren am letzten Drücker doch noch zu. Wieder war es Kondic, der Großgmain-Keeper Raimund Maier überwand und für eine späte Punkteteilung sorgte - 2:2 (92.).

Mit vier Punkten aus zwei Partien übernehmen die Großgmainer zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Eine schöne Momentaufnahme, wenngleich die Berger-Crew liebend gerne das Punktemaximum mitgenommen hätte. Übrigens: Zwei Großgmain-Siege hintereinander hatte es zum letzten Mal im Mai 2023 gegeben. Am nächsten Wochenende bekommt es der SSC vor Heimpublikum mit der SAK 1b zu tun, die ASV 1b muss zur Fortuna.

2. Klasse Nord B: ASV Salzburg 1b : Großgmain - 2:2 (1:1)

92 Svetislav Kondic 2:2

53 Phillip Maier 1:2

25 Svetislav Kondic 1:1

3 Patrick Streitler 0:1

