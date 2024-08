Klein Jukic sorgt für Last-Minute-Sieg der Pucher 1b

Details Montag, 19. August 2024 13:49

In einem von viel Spannung geprägten Spiel der 2. Klasse Nord B setzte sich die FC Puch 1b mit 4:3 gegen den UFC Bad Vigaun durch. Nach einer hitzigen Begegnung, die bis zur letzten Minute spannend blieb, sicherten sich die Gastgeber mit einem späten Treffer die drei Punkte. Besonders bemerkenswert war die Leistung von David Göllner, der einen Dreierpack schnürte, aber dennoch mit seinem Team als Verlierer vom Platz ging.

Drei Tore und ein Platzverweis in Durchgang eins

Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie. Bereits in der 11. Minute gelang der FC Puch 1b der erste Treffer. Marcel Berthold nutzte eine Chance eiskalt und versenkte den Ball im langen Eck zum 1:0. Die Gastgeber spielten druckvoll weiter und erhöhten in der 18. Minute auf 2:0. Ein Eigentor von Emirhan Akdeniz sorgte für die vermeintlich beruhigende Führung.

Nachdem Fabian Hofmann wegen einer Notbremse mit glatt Rot vom Grün gefolgen war, begannen die Vigauner so richtig zu drücken. Stangassinger scheiterte am Pfosten und darüber hinaus wurde ein Treffer wegen Abseits aberkannt. In der 35. Minute kamen die Gäste zum ersehnten Anschlusstreffer, als Kapitän David Göllner einen Handelfmeter zum 2:1 verwertete.

Hochdramatische Schlussphase

Mit einem Mann weniger auf dem Feld sahen sich die Gastgeber zunehmend unter Druck. Der UFC Bad Vigaun nutzte die Überzahl und glich in der 73. Minute durch David Göllner zum 2:2 aus. Nach dem Treffer kam es zu einer Rudelbildung, die jedoch ohne weitere Konsequenzen blieb.

In der 76. Minute folgte eine weitere Rote Karte, diesmal für Vigaun-Ersatzkeeper Pejo Josipovic, was zumindest die Kartenstatistik wieder ausglich. Die Schlussphase hatte es dann in sich: Elias Plappert brachte die Pucher 1b in der 84. Minute erneut in Führung. Doch die Gäste schlugen sofort zurück: In der 90. Minute erzielte David Göllner seinen dritten Treffer des Tages und stellte auf 3:3.

Die Dramatik war noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit setzte Puch 1b den Lucky Punch. Sanel Jukic - Sohn von Puchs "Erste"-Trainer Mersudin - verwandelte einen Freistoß und bescherte seiner Mannschaft den 4:3-Sieg.

2. Klasse Nord B: Puch 1b : Bad Vigaun - 4:3 (2:1)

95 Sanel Jukic 4:3

89 David Göllner 3:3

84 Elias Plappert 3:2

73 David Göllner 2:2

35 David Göllner 2:1

18 Eigentor durch Emirhan Akdeniz 2:0

11 Marcel Berthold 1:0

Details

