Torreiches Stadtderby: Croatia Salzburg bezwingt SAK 1b mit 5:4

Details Montag, 19. August 2024 13:57

In einem spannungsgeladenen Duell der 2. Runde in der 2. Klasse Nord B triumphierte der UFC Croatia Salzburg knapp mit 5:4 gegen die SAK 1914 1b. Ein Spiel, das von zahlreichen Toren und dramatischen Wendungen geprägt war, hielt die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem. Besonders die zweite Halbzeit sorgte für Aufregung, als die jungen Nonntaler fast noch den Ausgleich erzielten.

Croatia zog zunächst davon

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Damir Borozni schon in der 4. Minute das 1:0 für den UFC Croatia Salzburg erzielte. Nur acht Minuten später konnte Antonijo Lovric auf 2:0 erhöhen, nachdem ein Tor von Boris Zec wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Die Gäste schienen das Spiel früh an sich zu reißen.

Doch die heimischen Blau-Gelben ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen durch Enver Isanovic in der 13. Minute zum Anschlusstreffer. Nur sechs Minuten später war es erneut Isanovic, der zum 2:2 ausgleichen konnte und damit die Hoffnungen der Heimmannschaft aufrechterhielt.

Der Schlagabtausch ging weiter, und in der 27. Minute brachte Daniel Ripic die Kroaten wieder in Führung. Damir Borozni konnte diese Führung in der 32. Minute auf 4:2 ausbauen. Noch vor der Pause hatten Borozni und Ripic je eine weitere Großchance, die jedoch nicht genutzt werden konnten.

Spannung bis zur letzten Sekunde

Nach der Pause sah es zunächst danach aus, als würden die Gäste das Spiel sicher nach Hause bringen. In der 69. Minute erhöhte Mario Lucic auf 5:2, und alles schien entschieden. Doch die Salzburger-Liga-Fohlen zeigten große Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Zunächst verkürzte Taim Hamsho in der 70. Minute auf 3:5, ehe ein Eigentor von Mirsad Omeradzic in der 75. Minute die Partie wieder spannend machte.

Nach einem Croatia-Chancenwucher hatten die SAKler in der 90. Minute sogar die riesige Ausgleichsgelegenheit, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Der Schlusspfiff nach 95 Minuten besiegelte schließlich den knappen 5:4-Sieg für UFC Croatia Salzburg.

Dieses torreiche und nervenaufreibende Stadtderby wird den Fans beider Teams noch lange in Erinnerung bleiben. Während Croatia Salzburg mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten konnte, bewies die SAK 1b trotz der Niederlage großen Kampfgeist und Moral.

2. Klasse Nord B: SAK 1914 1b : UFC Croatia Salzburg - 4:5 (2:4)

75 Eigentor durch Mirsad Omeradzic 4:5

70 Taim Hamsho 3:5

69 Mario Lucic 2:5

32 Damir Borozni 2:4

27 Daniel Ripic 2:3

19 Enver Isanovic 2:2

13 Enver Isanovic 1:2

12 Antonijo Lovric 0:2

4 Damir Borozni 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.