Makellose Siezenheim 1b besiegt ASV 1b zweistellig

Details Samstag, 31. August 2024 16:04

In einem äußerst spektakulären und torreichen Spiel setzte sich die UFC Siezenheim 1b gegen die ASV Salzburg 1b mit einem eindrucksvollen 11:4 durch. Die Begegnung in der 2. Klasse Nord B bot den Zuschauern 15 Tore und eine Fülle an aufregenden Momenten. Bereits zur Halbzeit führten die Siezenheimer mit 6:2, was den Grundstein für den späteren Kantersieg legte.

Siezenheim 1b mit komfortabler Pausenführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Tarek Moussa nach Stockreiter-Assist bereits in der 7. Minute das erste Tor für die Siezenheimer erzielte. Nur zwölf Minuten später erhöhte Maximilian Mayer auf 2:0, nachdem Eric Hoppenthaler einen hohen Ball perfekt in den Lauf gespielt hatte.

Die Dominanz der Heimmannschaft setzte sich fort. In der 25. Minute traf Eric Hoppenthaler nach einem Eckball zum 3:0. Kurz darauf legte Schwaighofer den Ball quer auf Paul Stockreiter, der souverän zum 4:0 abschloss (28.). Die Städter, die bis dato kaum ins Spiel gefunden hatten, konnten binnen zwei Minuten auf 4:2 verkürzen. Erst netzte Milos Stojanovic (32.), kurz darauf Burak Poyraz (34.).

Doch die Platzherren ließen sich davon nicht beirren. Paul Stockreiter stellte in Minute 39 auf 5:2, nur um unmittelbar vor dem Pausentee den lupenreinen Hattrick zu schnüren - 6:2 (44.).

Torregen in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Hälfte zeigten sich die Gastgeber torhungrig. David Mühlbauer eröffnete den Torreigen nach der Pause mit einem Treffer zum 7:2. In der 65. Minute traf Mühlbauer erneut und erhöhte auf 8:2. Das Tor zum 9:2 folgte in der 70. Minute durch Stockreiter, der damit sein viertes Tor des Spiels erzielte. Paul Stockreiter setzte in der 77. und 79. Minute mit zwei weiteren Treffern noch einen drauf, was den Spielstand auf 11:2 schraubte.

Der zweite Anzug der Itzlinger gab sich jedoch nicht komplett geschlagen und konnte in der Schlussphase noch zwei Tore erzielen. Kevin Meder traf in der 80. Minute zum 11:3, bevor ein Eigentor von Hoppenthaler in der 86. Minute den 11:4-Endstand besiegelte. Mit diesem Sieg behauptet die Siezenheim 1b die Tabellenführung in der 2. Klasse Nord B. Verfolger Croatia könnte mit einem vollen Erfolg am Sonntag beim Lieferinger SV punktetechnisch wieder gleichziehen.

2. Klasse Nord B: UFC Siezenheim 1b : ASV Salzburg 1b - 11:4 (6:2)

86 Eigentor durch Eric Hoppenthaler 11:4

80 Kevin Meder 11:3

79 Paul Stockreiter 11:2

77 Paul Stockreiter 10:2

70 Paul Stockreiter 9:2

65 David Mühlbauer 8:2

50 David Mühlbauer 7:2

44 Paul Stockreiter 6:2

39 Paul Stockreiter 5:2

34 Burak Poyraz 4:2

32 Milos Stojanovic 4:1

28 Paul Stockreiter 4:0

25 Eric Hoppenthaler 3:0

19 Maximilian Mayer 2:0

7 Tarek Moussa 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.