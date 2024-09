Mit klarem Sieg im Hit: Siezenheim 1b verteidigt Tabellenführung

Details Montag, 09. September 2024 10:16

Die UFC Siezenheim 1b bleibt auch nach fünf gespielten Runden Spitzenreiter der 2. Klasse Nord B. Die zweite Mannschaft des Salzburg-Ligisten geriet auswärts beim UFC Bad Vigaun zwar früh in Rückstand, behielt unterm Strich aber deutlich mit 5:1 die Oberhand. Eric Hoppenthaler und Paul Stockreiter trafen jeweils im Zweierpack.

Auf Vigauner Blitzstart folgte Siezenheimer Doppelschlag

Der Tabellendritte erwischte den Leader zunächst auf dem falschen Fuß. Bereits in der zweiten Minute gelang durch Eray Celikay die 1:0-Führung. Nach einem Eckball konnte der Keeper von Siezenheim den Ball nur bis zum Sechzehner klären, wo Celikay bereitstand und unhaltbar abzog.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 12. Minute netzte Eric Hoppenthaler einen Freistoß direkt ein und brachte damit seine Mannschaft zurück ins Spiel. Der Ausgleich beflügelte die Gäste, die nun deutlich druckvoller auftraten.

Nur drei Minuten später war es erneut Hoppenthaler, der mit einem Zuckerpass Paul Stockreiter bediente. Dieser nutzte die Chance und brachte den Ball über die Innenstange ins Tor. Der Doppelschlag war perfekt, und Siezenheim hatte das Spiel gedreht - 1:2 (15.).

Stockreiter und Hoppenthaler machten Doppelpacks perfekt

Nachdem Paul Stockreiter in der 21. Minute nachgelegt und seinen zweiten Treffer des Tages erzielt hatte, kamen beide Teams vor der Pause noch zu ihren Momenten. Hüben klärte Celikay vor Stockreiter gerade noch zur Ecke, drüben fiel ein Schabhüttl-Freistoß etwas zu zentral aus. Pausenstand: 1:3.

Gleich nach dem Seitenwechsel schrammten die Platzherren nur knapp am so wichtigen Anschlusstreffer vorbei, als Rieger draufhielt und Gäste-"Handsch" Menth zu einer Weltklasse-Parade zwang. In Minute 64 schnürte auch Hoppenthaler seinen Zweierpack. Nach einem unnötigen Ausflug des Heim-Keepers zur Eckfahne, erkämpfte sich Stockreiter die Murmel, spielte diese zur Mitte und Hoppenthaler stiefelte zum 1:4 ein.

Im Schlussakt wurde die Partie von einer groben Verletzung überschattet. Vigauns Akdeniz lag am Boden und wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss von der Rettung geholt (70.). Sichtlich geschockt mussten die Tennengauer noch den fünften Gegentreffer schlucken. Lorenzo Munaro markierte den 1:5-Endstand (77.)

