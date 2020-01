SG Uttendorf/Niedernsill stimmt sich auf ein spannendes Frühjahr ein!

Details Dienstag, 21. Januar 2020 14:38

In der abgelaufenen Herbstrunde ergatterte sich die SG Uttendorf/Niedernsill einen beachtlichen 4. Tabellenplatz in der 2. Klasse Süd/West. Man agierte in einem starken Kollektiv und belohnte sich somit mit einer Topplatzierung. Diesen Schwung möchte man nun auch im Frühjahr bestätigen. Ziel soll es sein weiterhin um die Meisterschaft zu spielen. Der neue Trainer soll nun für die nötigen Impulse sorgen! Deshalb wird man die intensive Wintervorbereitung optimal ausnutzen, um die angestrebte Zielsetzung zu erreichen. Man kann gespannt sein wohin die Reise noch in dieser Saison gehen wird.

Intensive Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Auch die SG Uttendorf/Niedernsill wird die längere Wintervorbereitung nutzen, um sich bestmöglich auf ein spannendes Frühjahr einzustimmen. Der neue Trainer hat nun genügend Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen und seine Spielideen einzubauen. Die Erwartungshaltung ist nach dem erfolgreichen Herbst groß. Der Punkterückstand zum Tabellenführer ist überschaubar, darum möchte man die nächsten Schritte setzen und bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitkämpfen. In der Vorbereitung werden intensive Einheiten auf die Mannschaft warten. Ein Trainingslager steht nicht auf dem Programm, dennoch wird man auf heimischem Geläuf optimale Bedingungen vorfinden. Die angesetzten Testspiele werden den Trainer gute Erkenntnisse bringen. Dadurch kann sich die Mannschaft einspielen und der Trainer seine taktischen Vorstellungen einbringen.

Transfers sollen nötigen Schwung bringen

Um die angepeilten Ziele zu erreichen wird man auch in der Winterpause auf den Transfermarkt tätig werden. Durch eine Vergrößerung der Kaderbreite wird man sich besser auf alle Eventualitäten vorbereiten können. Zwei Transfer konnten bereits fixiert werden. Es kann sich aber noch etwas tun. Der Verein setzt seinen Weg konsequent fort und baut auf ein starkes Kollektiv in der Kaderzusammenstellung. Der eingeschlagene verspricht viel für die Zukunft! Die Mannschaft wird sicherlich bereit sein die bereits gezeigten Leistungen zu bestätigen. Ein spannendes Frühjahr wartet auf die SG Uttendorf/Niedernsill.

