USV Dorfgastein – 50-jähriges Jubiläum muss nun hintenangestellt werden!

Details Dienstag, 31. März 2020 10:43

Die aktuelle Situation um das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt. Zahlreiche Maßnahmen wurden gesetzt, um den raschen Ausbruch des Virus einzudämmen. Davon betroffen ist auch die gesamte Sportwelt. Der Fußballbetrieb wurde bis auf weiteres eingestellt. Die Vereine müssen daher auf andere Trainingsmethoden zurückgreifen, um sich weiterhin fit zu halten. An einen normalen Spielbetrieb ist auch in naher Zukunft nicht zu denken. Die Vereine tragen geschlossen die Maßnahmen der Regierung mit und versuchen so gut es geht ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie beizutragen. Auch der USV Dorfgastein wird sich noch auf eine längere Pause der 2. Klasse Süd/West einstellen müssen. Die Gesundheit der Menschen liegt hierbei natürlich im Vordergrund.

Amateurbereich wird sich auf eine längere Pause einstellen müssen

Patrick Richter, Trainer USV Dorfgastein;“ Die ältere Gesellschaft und vorerkrankte Personen gehören in dieser Zeit besonders geschützt. Wenn wirklich jeder seinen Beitrag leistet, kommen wir hoffentlich alle so gut es geht unbeschadet davon. Im Verein ist es derzeit so, dass wir alle Einzeln trainieren, um uns bestmöglich fitzuhalten. Es ist nicht so leicht immer nur allein laufen zu gehen. Aber wir müssen in dieser Zeit zusammenhalten und dann hoffen wir, dass wir bald wieder gemeinsam kicken können. Realistisch betrachtet glaube ich nicht, dass der Spielbetrieb in dieser Saison nochmal aufgenommen werden kann. Ich denke im Amateurbereich wäre es vielleicht der beste Schritt, wie in England die Saison abzubrechen und nächste Saison neu zu beginnen. Natürlich würde es dann Vor- und Nachteile im Aufstiegs- und Abstiegskampf geben, dennoch muss eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Die Gesundheit steht aber klar im Vordergrund! Ob es eine Unterstützung von der Regierung geben wird, wird sich noch zeigen. Ich denke schon das es hier konkrete Ideen gibt, wie diese aber aussehen wird, kann man derzeit noch nicht sagen. Abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir dieses Jahr vor unseren 50. Geburtstag stehen. Die Feierlichkeiten im Mai werden aber nach hinten verschoben. Realistisch wäre ein Termin im Spätsommer/Herbst 2020.“

