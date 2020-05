2. Klasse Süd/West: Ligazusammensetzung 2020/21

Details Dienstag, 19. Mai 2020 11:17

Die 2. Klasse Süd/West ist noch weiter zusammengeschrumpft. Lediglich sieben Mannschaften werden sich im Spieljahr 2020/21 den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Klasse Süd ausmachen. Mit dem FC Zell am See darf ein ganz großes Kaliber in der Achtklassigkeit begrüßt werden. Die Zeller schieden freiwillig aus der Salzburger Liga aus, um in der 2. Klasse eine Art Neustart zu wagen. Im Gleichschritt löste sich die FC Zell am See 1b auf. Auch weg: der USV Großarl, dessen Vizemeistertitel in der Saison 2018/19 ein Aufstiegsticket in die 1. Klasse Süd bescherte.

Liga-Landkarte der 2. Klasse Süd/West 2020/21

Ligazusammensetzung (7 Mannschaften)

6 Pinzgauer Vereine

SV Lend

UFC Dienten

SG Niedernsill/Uttendorf

SC Wald-Königsleiten

TSU Bramberg 1b

FC Zell am See

1 Pongauer Verein

USV Dorfgastein

Amtierender Champion: SK Bruck

FC Zell am See

