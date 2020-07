“Talenteschmiede als Sprungbrett für den Nachwuchs“ Uttendorf/Niedernsill verfolgt klares Jugendkonzept für erfolgreichen Re-start!

Details Montag, 20. Juli 2020 14:08

Auch die Uttendorfer mussten für lange Zeit auf das runde Leder verzichten. Zahlreiche Individualtrainings standen während der Coronapause am Programm, welche vom Trainerteam genauestens beobachtet wurden. Die Mannschaft sollte vermehrt im konditionellen Bereich arbeiten, um danach in guter körperlicher Verfassung wieder ins Training einsteigen zu können. Diese Zeit ist nun vorbei. Die Mannschaft steht bereits mitten in der Vorbereitung und sehnt sich nach einer spannenden Meisterschaft in der 2. Klasse Süd/West. Um sich bestmöglich für die bevorstehenden Aufgaben gerüstet zu sein, wird man ein intensives Programm absolvieren. Das Trainerteam weis natürlich an welchen Schrauben noch gedreht werden muss, um die angepeilte Zielsetzung zu erreichen!

Vorbereitung bereits voll im Gange

Die Trainingsschwerpunkte werden von Uttendorf/Niedernsill Punkt für Punkt behutsam abgearbeitet. In der Coronapause stand der konditionelle Aspekt klar im Vordergrund. Während dieser Zeit war kein normales Mannschaftstraining möglich, somit musste man die Einheiten anders ansetzen. Seit der Wiederaufnahme des Mannschaftstraining wird aber vermehrt mit dem Ball gearbeitet und konsequent am Spielsystem gefeilt. Der Trainer verfolgt hier einen klaren Plan und möchte deshalb sein Spielermaterial bestmöglich auf den Platz bringen. Eine spannende Aufgabe, da es auch in Uttendorf Veränderungen in der Kaderzusammenstellung gab.

Neuverpflichtungen sollen schnellstmöglich eingebaut werden

Uttendorf/Niedernsill bediente sich während dieser Vorbereitungszeit nicht nur an auswertigen Spielern, sondern forciert auch diese Saison wieder den eigenen Nachwuchs. Der Verein möchte seinen Talenten eine optimale Plattform bieten, um sich später für höhere Aufgaben zu empfehlen. Natürlich werden die jungen Spieler behutsam an den Erwachsenenbereich herangeführt. Die kontinuierliche Entwicklung steht hierbei klar im Vordergrund. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison gehen wird. Die Konkurrenz nutzte ebenfalls die längere Pause, um sich für die anstehende Meisterschaft den nötigen Feinschliff zu holen. Es warten definitiv spannende Duelle auf die Uttendorfer!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten