2. Klasse Süd/West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:49

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Michael Wörister (SC Wald-Königsl.)

Endergebnis:



1. Michael Wörister (SC Wald-Königsl. / 1734 Stimmen)

2. Arlind Haziri (FC Zell am See / 421 Stimmen)

3. Yunus Kurt (FC Zell am See / 375 Stimmen)

4. Furkan Kurt (FC Zell am See / 336 Stimmen)

5. Johannes Moser (UFC Dienten / 326 Stimmen)

6. David Nothdurfter (SC Wald-Königsl. / 149 Stimmen)

7. Daniel Leierer (USV Dorfgastein / 106 Stimmen)

8. Andreas Kaserer (TSU Bramberg 1b / 80 Stimmen)

9. Dominik Krainer (SC Wald-Königsl. / 72 Stimmen)

10. David Entacher (SC Wald-Königsl. / 61 Stimmen)