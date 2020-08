SC Wald-Königsleiten erobert sich den ersten Dreier in der Saison! 3:2 gegen die SG Uttendorf/Niedernsill!

Details Montag, 24. August 2020 10:35

In der ersten Runde der 2. Klasse Süd/West empfing der SC Wald-Königsleiten die SG Uttendorf-Niedernsill. Beide Teams peilten den ersten Sieg der noch jungen Saison an. Die Heim-Elf behielt die Nerven und konnte das erste Duell mit 3:2 für sich entscheiden. Uttendorf-Niedernsill kämpfte tapfer, zog aber gegen Wald-Königsleiten den Kürzeren. Die derzeitige Form stimmt bereits. Nun wird man versuchen die gezeigte Leistung auch in Punkte umzuwandeln.

Wald-Königsleiten zeigte Moral

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer zwei Teams, die sich nichts schenkten. Es wurde vermehrt auf spielerische Akzente wertgelegt. Dies führte bereits in der 18. Minute zum ersten Tor im Spiel. Höller nutzte einen kapitalen Abwehrfehler der Heim-Elf eiskalt aus und stellte bereits früh im Spiel auf 0:1. Wald-Königsleiten brauchte in der Folge etwas, um wieder einen Faden im Spiel zu erlangen. Bis zur 30. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Bacher der wichtige Ausgleich im Spiel gelang. Beflügelt vom Treffer wollte man gleich nachlegen. Der Offensivdruck machte sich dann in der 39. Minute erneut bezahlt. Lechner war zur Stelle und drehte das Spiel zugunsten der Heimmannschaft. Ein wichtiger Treffer kurz vor dem Pausenpfiff.

Uttendorf/Niedernsill steckte nicht auf

Auch in der zweiten Halbzeit schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts. Es wurde um jeden Ball gekämpft. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff musste Wald-Königsleiten einen Ausschluss verdauen. Man musste sich nun vermehrt auf die Defensive konzentrieren. Bis zur Schlussphase konnte man alle gefährlichen Angriffe der Gäste verhindern, ehe man den nächsten Platzvereis hinnehmen musste. Uttendorf/Niedernsill bekam in der 85. Minute einen Strafstoß zugesprochen und stellte auf 2:2 kurz vor dem Abpfiff. Wald-Königsleiten ging in der Folge aufs Ganze und versuchte noch das Spiel für sich zu entscheiden. Nothdurfter gelang dieses Kunststück und erzielte per lucky punch den viel umjubelten Siegestreffer für die Heimmannschaft!

