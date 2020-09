SC Wald-Königsleiten übernimmt vorrübergehend die Tabellenführung! 2:4 Auswärtserfolg gegen den UFC Dienten!

Details Dienstag, 01. September 2020 10:53

In der zweiten Runde der 2. Klasse Süd/West musste der SC Wald-Köngisleiten Auswärts beim UFC Dienten antreten. Beide Teams spielten auf Sieg, um mit einer vollen Punkteausbeute in die neue Spielzeit zu starten. Man merkte den Gästen den Willen an, dieses Duell für sich zu entscheiden. Dieses Vorhaben glückte mit einem wichtigen 2:4 Auswärtserfolg. Der UFC Dienten musste sich an diesem Spieltag geschlagen geben, hat aber am nächsten Spieltag bereits die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Man kann gespannt sein wohin die Reise für beide Teams noch in dieser Saison noch gehen wird.

Schwierige Vorzeichen gegen Dienten

Bereits in den in den Anfangsminuten glänzte das Duell mit einigen schönen Kombinationen auf beiden Seiten. Der kleine Platz in Dienten sorgte zwar für eine kleine Eingewöhnungsphase, dennoch erspielte sich Wald-Königsleiten einige gute Abschlussmöglichkeiten. Der Ball konnte aber nicht im Tor untergebracht werden. Dienten stand in der Defensive gut und hielt somit größere Gefahren vom Gehäuse fern. Bis zur 22. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Dienten die erste größere Chance für sich nutzen konnte. Nach einem Gestocher im Walder Strafraum staubte Haider trocken a und brachte die Heimmannschaft in Führung. Die Gäste versuchten nun effizienter zu agieren, konnten aber vor dem Pausenpfiff den Rückstand nicht mehr egalisieren.

Wald-Königsleiten nutzte seine Chancen

Nach dem Wiederanpfiff schafften es die Gäste die Chancen konsequenter zu verwerten. Per Doppelschlag durch Nothdurfter und Hofer drehte man das Spiel zugunsten Wald-Königsleiten. Beflügelt von den Toren gelang Nothdurfter in der 71. Minute der nächste Treffer im Spiel. Der eingewechselte Krainer schraubte das Ergebnis auf 1:4 in die Höhe. Dienten versuchte viel, konnte aber nur mehr durch Scherbinek Kosmetikkorrektur betreiben. Durch diesen Sieg ergatterte Wald-Königsleiten die Spitzenposition in der Liga, welche man nun in den kommenden Runden verteidigen möchte.

Kevin Hirner, Sektionsleiter SC Wald-Königsleiten;"Wir waren uns bewusst wie schwierig es ist in Dienten zu spielen und Punkte mitzunehemen. Trotz allem wollten wir unbedingt die drei Punkte und die vorübergehende Tabellenführung. Im großen und ganzen eine gute Leistung unserer Mannschaft!"

