TSU Bramberg 1b gelingt erster voller Erfolg! 1:0 Endstand gegen den UFC Dienten!

Details Montag, 07. September 2020 09:33

In der dritten Runde der 2. Klasse Süd/West empfing die 1b des TSU Bramberg den UFC Dienten. Die Bramberger warteten vor diesem Duell auf den ersten vollen Erfolg in der noch jungen Spielzeit. Daher war die Zielsetzung klar formuliert. Mit viel Tempo startete man in das Spiel und konnte schlussendlich per Goldtor das Duell für sich entscheiden. Durch diesen Sieg befindet man sich nun im Mittefeld der Liga und wird versuchen noch weiter nach oben zu klettern. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird.

Bramberg wirkte hellwach

In den Anfangsminuten sahen die Zuschauer ein Gäste-Elf die mit viel Druck in das Spiel startete. Man probierte ein frühes Tor zu erzielen, um das Selbstvertrauen und die Sicherheit zu steigern. Dies gelang aber nicht wie gewünscht, denn die Bramberger standen in der Defensive sehr kompakt und ließen nur wenig zu. Die taktischen Vorgaben des Trainerteams sorgten für eine geordnete Rückwärtsbewegung der Bramberger. Nach der Drangphase der Gäste schaltete sich auch die Heim-Elf in die Offensive ein. Prompt gelang auch der erste Treffer im Spiel. Steger setzte sich auf der Seite gekonnt durch und passte den Ball sehr präzise in den Rückraum auf Stockmaier, der im Anschluss überlegt das Leder im Tor versenkte. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels. Die Gäste konnten in der Folge nicht mehr antworten und mussten somit mit einem knappen Rückstand den Gang in die Halbzeit antreten.

Vierkette hielt Druck stand

Auch nach dem Wiederanpfiff merkte man der Heim-Elf den Siegeswillen an. Man stand weiterhin sehr stabil in der Defensive. Der UFC Dienten biss sich an diesem Spieltag alle Zähne aus und fad kein Durchkommen an der stabilen Abwehr. In der Schlussphase warf der UFC Dienten alles nach vorne. Ein Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Somit blieb es bei einem knappen 1:0 Heimerfolg des TSU Bramberg gegen den UFC Dienten.

Günter Rammler, Trainer TSU Bramberg 1b;“Wir stellten an diesem Spieltag eine sehr stabile Viererabwehrkette, die es dem gegnerischen Team sehr schwer machte. Zusätzlich konnten wir in der ersten Halbzeit den wichtigen ersten Treffer verbuchen, der uns noch mehr Sicherheit im Spiel brachte. Wir freuen uns über den ersten Sieg und auf die bevorstehenden Aufgaben!“

