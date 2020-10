SC Wald-Königsleiten entscheidet direktes Duell gegen Uttendorf/Niedernsill mit 3:4 Auswärts für sich!

Details Dienstag, 13. Oktober 2020 09:56

In der 8. Runde der 2. Klasse Süd/West empfing die SG Uttendorf/Niedernsill den SC Wald-Königsleiten. Beide Teams rangierten vor dem Duell im Mittelfeld der Liga und probierten nun mit einem Sieg wieder zum Spitzenfeld der Liga aufzurücken. Die Gäste aus Wald-Königsleiten zeigte eine tolle Moral und konnten einen zwischenzeitlichen Rückstand in der Schlussphase noch zu einem Sieg umwandeln. Wichtige drei Punkte gegen die Kontrahenten in der Liga. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird.

Abtasten stand in der Anfangsphase im Vordergrund

Beide Teams starteten eher verhalten in das Spiel. Man probierte nicht zu viel Risiko zu nehmen und wartete auf Fehler des Gegners. Mit Fortdauer des Spiels, trauten sich die Mannschaften mehr zu. Der erste Treffer fiel aber erst kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Gäste, konnten sich die Verteidiger nur mehr mit einem Foul helfen. Tarein ließ sich diese Chance nicht nehmen und netzte zur wichtigen 1:0 Führung für die SG Uttendorf/Niedernsill ein. Die Antwort des SC Wald-Königsleiten folgte aber prompt. Pletzer war zur Stelle und egalisierte den Rückstand. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn quasi vor dem Halbzeitpfiff konnte Tarein erneut erhöhen. Somit ging es mit einer knappen 2:1 Führung für Uttendorf/Niedernsill in die Kabinen.

Gäste-Elf steckte nicht auf

Nach dem Wiederanpfiff war es erneut die Heimmannschaft, die einen Treffer bejubeln durfte. Nach einem Eckball stellte Höller auf 3:1. Die Gäste aus Wald-Königsleiten zeigte aber eine tolle Moral und konnte in der 57. Minute durch Nothdurfter und in der 77. Minute durch Hirner auf 3:3 ausgleichen. Diese Aufholjagd wurde in der 88. Minute gekrönt. Kurz vor dem konnte Nothdurfter nach einem Querpass von Hirner sein zweites Tor erzielen und das Spiel zugunsten des SC Wald-Königsleiten drehen!

Kevin Hirner, sportlicher Leiter; “Spielerisch war es sicherlich keine Glanzleistung. Wir sind froh das wir das Spiel noch drehen konnten und sind sehr zufrieden mit den drei Punkten!“