"Not gegen Elend" - St. Martin/L. schlägt Saalbach im Duell der Absteiger

Der UFC St. Martin/L. hat in der 2. Runde der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang B) das Absteiger-Duell gegen den USC Saalbach-Hinterglemm mit 2:1 für sich entscheiden können. In einem chancenarmen Spiel auf überschaubarem Niveau fielen alle Tore bereits in der ersten Halbzeit.

St. Martin legte zweimal vor

Die St. Martiner legten einen echten Blitzstart hin. Die Spieluhr zeigte Spielminute fünf, als Michael Haider Markus Fernsebner bediente und dieser aus relativ kurzer Distanz zum 1:0 einnetzte. Nachdem die Platzherren eine gute Gelegenheit auf das 2:0 ausgelassen hatten, wurde Chancenarmut ausgerufen. Kurz vor dem Pausentee sollten sich die Ereignisse aber überschlagen. Erst schlenzte Felix Edelsbacher die Murmel nach schnellem Umschalten zum 1:1 in die Maschen (45.), quasi im Gegenzug lenkte Unglücksrabe Christopher Sochor eine Freistoßflanke zur neuerlichen Heim-Führung ins eigene Tor (45.).

Hausherren stehend k.o., Saalbach ohne Spielidee

Je länger die Partie lief, desto mehr sank das Leistungsniveau. "Zum Zuschauen muss es ein Graus gewesen sein. Not gegen Elend", sagt Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler. Während die Hausherren mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatten, waren die Gäste zwar spielbestimmend, aber ideenlos. "Im Endeffekt war St. Martin im Konter dem 3:1 näher, als wir dem Ausgleich", murrt Winkler. Weil UFC-Youngster Rudolf Schider kurz vor Ultimo den dritten Treffer seiner Farben verpasste, blieb's beim knappen 2:1-Heimsieg, der den Radinger-Jungs die ersten drei Punkte auf das Konto buchte. Die Glemmtaler halten auch nach zwei gespielten Runden bei null Points.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang B: St. Martin/L. : Saalbach - 2:1 (2:1)

45 Eigentor durch Christopher Sochor 2:1

45 Felix Edelsbacher 1:1

5 Markus Fernsebner 1:0

