Wieder 1:0, wieder Sviatko! Niedernsill/Uttendorf mit Heimsieg gegen Bramberg 1b

Die SG Niedernsill/Uttendorf hat im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg eingefahren. Zuhause gegen die TSU Bramberg 1b setzten sich die Huber-Schützlinge mit dem Minimalvorsprung durch. Wie in der Vorwoche gegen Saalbach erzielte Jakub Sviatko auch dieses Mal das entscheidende Goal.

Nullnummer in Hälfte eins

Der zweite Bramberg-Anzug präsentierte sich im Niedernsiller Luziapark als hartnäckiger Gegner. Die TSU, die sich in der Vorwoche gegen Lend nach 2:0-Führung mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben musste, hielt gegen die favorisierte Spielgemeinschaft stark dagegen. 220 Zuseher sahen in der ersten Halbzeit keine Goals. Mit 0:0 ging's zurück in die Kabinen.

Auf Sviatko ist Verlass

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit beiden Teams, die sich nichts schenkten. Doch nach und nach erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen zu mehr Offensivaktionen. In der 66. Minute gelang schließlich der große Durchbruch. Jakub Sviatko - schon beim 1:0-Auswärtserfolg vor neun Tagen in Saalbach der gefeierte Held - brachte seine Farben im Front. Der Ausgang des Spiels blieb aber bis zum Schluss offen. Auch, weil die Heimelf per Elfer an Bramberg-Keeper Elias Trojer scheiterte (88.). Summa summarum blieben die drei Punkte in Niedernsill, was die Aufstiegsambitionen des Huber-Kollektivs weiter verstärkt.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang B: Niedernsill / Uttendorf : TSU Bramberg 1b - 1:0 (0:0)

66 Jakub Sviatko 1:0

