Drei Rote Karten in einer Aktion! Lend gegen Niedernsill/Uttendorf endet im Chaos

Beim Drittrundenduell in der 2. Klasse Süd zwischen dem SV Lend und der Spielgemeinschaft Niedernsill/Uttendorf ist es in der Nachspielzeit zu wilden Szenen gekommen. Gleich drei Spieler ließen sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und flogen folgerichtig mit glatt Rot vom Platz. Davor war die Partie laut Gäste-Coach Christoph Huber "sehr fair" über die Bühne gegangen. Summa summarum wurden übrigens die Punkte geteilt - Endstand: 3:3!

Foto: TSU Bramberg/MoTo (ARCHIVBILD)

Kirim und Esenbahar sorgten für die Wende

Im Sportzentrum Teufenbach ging die favorisierte Spielgemeinschaft in der 11. Spielminute durch einen Treffer von Nico Rathgeb in Front. In der weiteren Folge waren es aber die Lender, die auf heimischem Boden die Marschrichtung vorgaben. "Lend war ein guter Gegner. Wir haben uns sehr schwer getan", konstatiert Huber. Dem Spielverlauf entsprechend, drehten die Platzherren noch vor der Pause das Spiel. Erst traf Melih Kirim zum Ausgleich (23.), wenig später Tolunay Esenbahar für die Lender Führung (32.).

Lend trotz Unterzahl gefährlicher

Durchgang zwei startete gleich mit einem Aufreger. Nach einem harten Einsteigen wurde Lends Tugay Poyraz, der kurz vor der Pause die Gelbe Karte gesehen hatte, mit der Ampelkarte unter die Dusche geschickt (46.). Zum Leidwesen von Niedernsill/Uttendorf sollte der Platzverweis aber nicht ins Gewicht fallen. "Dass wir eine Halbzeit lang einen Spieler mehr waren, ist nicht aufgefallen. Lend war sogar gefährlicher", gibt Huber zu. Zwar zauberte Doppelpacker Nico Rathgeb in Minute 63 den Gleichstand herbei, kurz darauf brachte Kirim den SVL aber wieder voran (72.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit konnte sich das Huber-Kollektiv bei Jakub "Mr. Zuverlässig" Sviatko bedanken, dass die Heimreise nicht punktelos angetreten werden musste. Der Ex-Stuhlfeldener, der bei den knappen 1:0-Auftaktsiegen gegen Saalbach und Bramberg 1b die Goldtore erzielt hatte, köpfte nach einem Eckball zum abermals wichtigen 3:3 ein (90.).

Drei Platzverweise in der Nachspielzeit

Die Punkteteilung quasi besiegelt, sollten sich im Nachspiel noch einmal die Ereignisse überschlagen. Nach einem Foul der Gäste an die Hausherren brannten einigen Spielern die Sicherungen durch und es kam zu einer wilden Schubserei. Ergo: Das Lend-Duo Melih Kirim und Berkay Taranoglu sowie Gäste-Boy Jakub Sviatko sahen wegen Tätlichkeit jeweils den roten Karton. "Drei Rote in einer Aktion", staunte auch Huber, für den diese Szene nicht wirklich zum Spiel passte. "Weil's zuvor ja sehr fair abgelaufen ist."

