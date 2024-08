St. Martin/L. gewinnt in Bramberg nach Rückstand - Routinier netzt dreimal

Details Montag, 19. August 2024 11:49

Im einzigen Sonntagsmatch dieser Runde hat der UFC St. Martin/L. auswärts bei der TSU Bramberg 1b nach Rückstand letztendlich relativ deutlich mit 4:2 die Oberhand behalten. Oldie but Goldie: Der 35-Jährige Robert Stockklauser traf dabei im Triplepack.

Foto: TSU Bramberg/MoTo

Frühe Führung für TSU Bramberg 1b

Die Partie begann vielversprechend für die Heimelf. Bereits in der 19. Minute gelang den Oberpinzgauern der Führungstreffer. Pascal Innerhofer zeigte seine Klasse und verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern direkt ins Netz. Diese frühe Führung ließ die Gastgeber hoffen und setzte den UFC St. Martin/L. unter Druck.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später glichen die Gäste aus. Michael Haider war zur Stelle und erzielte in der 24. Minute das 1:1. Damit war das Spiel wieder offen und das Tempo nahm weiter zu.

Routinier Stockklauser drehte das Spiel

In der 29. Minute brachte Robert Stockklauser die Gäste erstmals in Führung. Mit einem satten Schuss aus 20 Metern ließ er dem TSU-Torwart keine Chance und traf zum 1:2. Doch Stockklauser hatte noch nicht genug. Nur drei Minuten später nutzte er einen Fehler in der Abwehr der Hausherren aus. Ein langer Pass, ein verpasstes Luftduell des Verteidigers und Stockklauser umkurvte geschickt den Torhüter, um in der 32. Minute das 1:3 zu markieren.

Nach diesem Doppelschlag war die Bramberger 1b sichtlich verunsichert und konnte bis zur Halbzeitpause keine weiteren Akzente setzen. Mit einem 1:3-Rückstand ging es in die Kabine, und die Hausherren standen vor einer schwierigen zweiten Hälfte.

UFC St. Martin/L. blieb souverän

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb UFC St. Martin/L. die dominierende Mannschaft. In der 52. Minute war es erneut Robert Stockklauser, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Mit seinem dritten Treffer des Tages erhöhte er auf 1:4 und machte damit einen Hattrick perfekt.

Die Rammler-Elf zeigte jedoch Moral und kämpfte weiter. In der 86. Minute gelang Emanuel Hofer noch der Anschlusstreffer zum 2:4, doch für eine Wende war es zu spät.

Am Ende feierte der UFC St. Martin/L. einen verdienten 4:2-Auswärtssieg. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und sicherten sich wichtige Punkte in der 2. Klasse Süd - Grunddurchgang B. Für die TSU Bramberg 1b bleibt die Erkenntnis, dass man trotz guter Ansätze noch an Konstanz und Abwehrarbeit arbeiten muss.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang B: TSU Bramberg 1b : St. Martin/L. - 2:4 (1:3)

86 Emanuel Hofer 2:4

52 Robert Stockklauser 1:4

32 Robert Stockklauser 1:3

29 Robert Stockklauser 1:2

24 Michael Haider 1:1

19 Pascal Innerhofer 1:0

