Dienten 4:0 geschlagen: Wald baut Tabellenführung aus

Details Montag, 19. August 2024 13:31

Der SC Wald-Königsleiten hat am Samstag einen deutlichen 4:0-Sieg gegen UFC Dienten eingefahren und damit seine Ambitionen in der 2. Klasse Süd - Grunddurchgang B eindrucksvoll unterstrichen. Vor heimischem Publikum gelang der Mannschaft ein nahezu perfektes Spiel, das bereits in der ersten Halbzeit so gut wie entschieden wurde. Kevin Hirner, Andreas Enzinger und Thomas Straka trugen sich in die Torschützenliste ein und machten den Nachmittag für den SC Wald-Königsleiten zu einem erfolgreichen Fußballfest.

Hirner brachte Wald mit Zweierpack in komfortable Position

Die Partie begann mit einem hohen Tempo und der SC Wald-Königsleiten zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten wollten. In der 18. Minute gelang es Kevin Hirner, die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für den dominanten Auftritt der Hausherren und stellte die Weichen auf Sieg.

UFC Dienten fand in der Anfangsphase kaum ins Spiel und hatte Mühe, dem Druck der Gastgeber standzuhalten. Die Verteidigung der Gäste wurde mehrfach auf die Probe gestellt, konnte jedoch weiteren Schaden zunächst verhindern. Doch der SC Wald-Königsleiten ließ nicht nach und erhöhte den Druck kontinuierlich.

In der 37. Minute schlug Kevin Hirner erneut zu und verdoppelte die Führung auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zeigte er seine Torgefährlichkeit und brachte seine Mannschaft in eine komfortable Position.

Enzinger und Straka machten Heimsieg perfekt

Nach dem Seitenwechsel setzte der SC Wald-Königsleiten seinen Offensivdrang fort und ließ keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte einfahren wollten. Die Gäste aus Dienten versuchten zwar, ins Spiel zurückzufinden, scheiterten jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive der Hausherren.

In der 73. Minute war es dann Andreas Enzinger, der das 3:0 erzielte und damit die Vorentscheidung brachte. Mit diesem Treffer beseitigte er die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels und sorgte für noch mehr Sicherheit im Spiel des SC Wald-Königsleiten. Nur fünf Minuten später, in der 78. Minute, setzte Thomas Straka per Elfer den Schlusspunkt zum 4:0.

Mit diesem beeindruckenden Sieg hat der SC Wald-Königsleiten gezeigt, dass sie in der 2. Klasse Süd - Grunddurchgang B ein ernstzunehmender Gegner sind und ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze unterstrichen. Die Schwarz-Gelben bauten ihre Tabellenführung aus, liegen mit dem Punktemaximum nun zwei Zähler vor Niedernsill/Uttendorf.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang B: Wald-K. : Dienten - 4:0 (2:0)

78 Thomas Straka 4:0

73 Andreas Enzinger 3:0

37 Kevin Hirner 2:0

18 Kevin Hirner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.