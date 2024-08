Alle Neune! SK Taxenbach fegt Bramberg 1b vom Platz

Details Samstag, 24. August 2024 19:47

Im vierten Saisonspiel der 2. Klasse Süd - Grunddurchgang B dominierte der SK Taxenbach klar gegen die TSU Bramberg 1b und sicherte sich mit einem beeindruckenden 9:1-Erfolg die ersten drei Punkte. Von Anfang an zeigte sich der Gastgeber in Torlaune und ließ den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit stand es 5:0 für die Hausherren, die auch in der zweiten Hälfte nicht nachließen und die Partie souverän zu Ende brachten.

Klare Verhältnisse zur Halbzeit

Der SK Taxenbach setzte von Beginn an ein Zeichen und ging bereits in der 8. Minute durch einen Treffer von David Pfisterer nach einem schönen Pass von Eibel in Führung. Nur drei Minuten später war es wieder Eibel, der einen Fehler des Gästetorhüters eiskalt ausnutzte und auf 2:0 erhöhte. Die Defensive der TSU wirkte zu diesem Zeitpunkt bereits stark überfordert.

In der 19. Minute erzielte Taxenbach-Kapitän Eibel nach einer Vorarbeit von Pfisterer das 3:0 und stellte damit frühzeitig die Weichen auf Sieg. Keine zwei Minuten später war es Harlander, der nach einem tollen Spielzug auf 4:0 erhöhte. Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten in der 28. Minute durch Steinkellner nach einem Stanglpass von Eder auf 5:0. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem klaren Zwischenstand.

Keine Verschnaufpause für die Gäste

Auch nach dem Seitenwechsel gab sich der SK Taxenbach keine Blöße. Bereits in der 48. Minute fiel das 6:0 nach einem Traumpass von Hofer auf Eibel. Der Torreigen ging weiter: In der 66. Minute traf Michael Mayer per Kopf nach einem Eckball zum 7:0. Die Mannschaft von Bramberg konnte dem nichts entgegensetzen und musste in der 71. Minute das 8:0 hinnehmen. Eibel war erneut zur Stelle und erhöhte weiter. Nur zwei Minuten später machte Steinkellner das 9:0 perfekt.

Der Ehrentreffer für die Gäste fiel in der 81. Minute, als der SK-Torwart zu weit vor dem Tor stand und Burak Yildirim den Ball aus 30 Metern über den Goalie hob. Dieser Treffer konnte jedoch die überlegene Leistung der Gastgeber nicht schmälern. Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem Ergebnis, und Taxenbach sicherte sich somit einen hochverdienten 9:1-Sieg.

