Wald siegt trotz Chancenwucher hochverdient gegen Saalbach

Details Sonntag, 25. August 2024 11:41

Der SC Wald-Königsleiten bleibt in der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang B) das Maß aller Dinge. In der 4. Runde behielten die Oberpinzgauer im heimischen Bodenstadion gegen den USC Saalbach-Hinterglemm mit 2:1 die Oberhand. Nach zahlreichen vernebelten Chancen und zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand stellte Kevin Hirner mit einem Doppelpack den Sieg sicher.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Heimelf drückte gegen ersatzgeschwächte Saalbach auf die Führung

Saalbach, das beim 3:3 in der Vorwoche gegen Taxenbach den ersten Saisonpunkt eingefahren hatte, trat die Reise in den Oberpinzgau dezimiert an. Mit Nißl, Wernet, Kuljic, Sochor und Kröll mussten die Glemmtaler ein Quintett vorgeben, das in den ersten Runden zum Stammpersonal gehört hatte. Dafür rückten einige Grünschnäbel nach - wie etwa die beiden 15-Jährigen Luuk Smit und Manuel Berger und der erst 16-Jährige Thomas Hautz. "Wir haben gewusst, dass es schwer werden wird und so ist es im Endeffekt auch gekommen", sagt Spielertrainer Maximilian Winkler.

Nach verhaltenem Beginn übernahm Wald im heimischen Bodenstadion mehr und mehr das Ruder. "Bis zur Trinkpause haben wir nicht viel zugelassen, danach aber regelrecht um den Gegentreffer gebettelt", schildert Winkler. Enzinger, Hirner und Wallner fanden auf Seiten der Heimischen beste Gelegenheiten vor - Tore sollten vor der Pause aber noch keine fallen.

Turnaround dank Doppelpacker Hirner

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz des SC Wald fort. Nachdem das Torgebälk und ein bestens aufgelegter Schlussmann die Gäste weiter vor dem Rückstand bewahrt hatten, schlug es aus heiterem Himmel auf der Gegenseite ein. Nach einem hohen Pass entwischte Thomas Hautz der heimischen Verteidigung und drückte zum 0:1 ab (61.). "Sein erstes Tor in der Kampfmannschaft", freut sich Winkler mit. Die schmeichelhafte Führung der Saalbacher wahrte aber nicht lange. Nur sechs Minuten später unterlief den Glemmtalern im Aufbauspiel ein folgenschwerer Fehler. Kevin Hirner luchste dem letzten Mann den Ball ab und stellte auf 1:1 (66.). Wiederum drei Zeigerumdrehungen danach war die Wende schließlich perfekt. Domenik Lechner bediente Hirner, der die Weichen mit seinem zweiten Streich voll und ganz auf Heimsieg stellte (69.). Weil die Straka-Boyband in der weiteren Folge die Vorentscheidung fast schon stümperhaft verpasste, durften die Saalbach-Hinterglemmer bis zum Schluss auf einen Punktgewinn spekulieren. Und beinahe hätte sich das Sprichwort "Wenn du die Tore vorne nicht machst, bekommst du sie hinten" für die Schwarz-Gelben bewahrheitet. Mike Sörensen, Saalbachs mitaufgerückter Keeper, rauschte nur knapp an einem gut angetragenen Freistoß aus dem Halbfeld vorbei (93.). "Ein hochverdienter Sieg für Wald. Sie haben viele Chancen vergeben und die Partie somit unnötig spannend gemacht", bilanziert Winkler.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.