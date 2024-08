Effektive "Deantna" gewinnen Runden-Opening - Saalbach hadert nach viertem -1

Details Samstag, 31. August 2024 10:19

Das Eröffnungsspiel der 5. Runde ist am gestrigen Freitagabend knapp an den UFC Dienten gegangen. Die Auswahl von Spielertrainer David Wimmer setzte sich auswärts beim USC Saalbach-Hinterglemm mit 2:1 durch. Während die Gäste dabei mit viel Effizienz punkteten, trauerten die Glemmtaler, die bereits zum vierten Mal mit lediglich einem Tor Unterschied unterlagen, etlichen ungenutzten Möglichkeiten nach.

Hielt stark: Dienten-Goalie Niklas Haider.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Leon Haider brachte Dienten in einer chancenarmen ersten Halbzeit voran

Gut 150 Besucher sahen im Hinterglemmer Waldstadion eine erste Halbzeit, in der sich das Meiste in der neutralen Zone abspielte. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, blieben offensiv über weite Strecken zahnlos. Nachdem sich bereits ein Pausen-0:0 abgezeichnet hatte, schlugen die Gäste aus Dienten doch noch zu. Nach schnellem Umschalten gelang der Durchbruch auf der rechten Angriffsseite, der anschließende Pass in den Rückraum fand Leon Haider, der staubtrocken zum 0:1 einschob (38.). Ein Gegentreffer, der Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler maßlos störte. "Weil's in der ersten Hälfte eine klassische 0:0-Partie war. In der entscheidenden Situation haben wir uns defensiv nicht gut angestellt."

Saalbach stümperhaft, Dienten effizient

Die Glemmtaler kamen verbessert aus der Kabine. "Wir haben höher verteidigt und Dienten damit immer wieder vor Probleme gestellt", erzählt Winkler. Ein gravierender Fehlpass von einem der Dienten-Defensivmänner hätte zu Beginn der zweiten Halbzeit fast zum Ausgleich geführt. Edelsbacher spritzte dazwischen, lief alleine auf die Hütte und anstatt auf den blanken Kaufmann querzulegen, versuchte er es selbst - rechts am Tor vorbei. Die verballerte Zwei-gegen-Eins-Situation sollte sich in der 75. Minute rächen. Wieder verteidigte die Winkler-Crew zu inkonsequent, ein zu lasch geklärter hoher Ball fiel Vincent Haider vor die Füße, der Keeper Sörensen mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ - 0:2.

Heimische Aufholjagd blieb ohne Ernte

Nur vier Minuten nach dem 0:2 meldeten sich die Platzherren zurück. Nach einem abgewehrten Schuss brachte der eingewechselte Moritz Kloimstein die Murmel rasierklingenscharf in die Mitte, wo Edelsbacher lauerte und per Kopf auf 1:2 verkürzte. Im Finish waren die Saalbach-Hinterglemmer schließlich voll am Drücker. Bei einem abgefälschten Edelsbacher-Schuss und einer Wernet-Chance zeigte sich Dienten-Schlussmann Niklas Haider als starker Rückhalt. Im Nachschlag fehlten dem Absteiger nur wenige Zentimeter. Als letzter Mann zehn Meter über der Mittellinie stehend, zog Goalie Sörensen einfach mal ab und traf nur den Querbalken. Kurz darauf beendete Spielleiter Manfred Krippel die Partie. "Das Spiel darfst du einfach nicht verlieren", stöhnt Winkler, der von einem Chancenverhältnis von 6:3 für seine Mannschaft spricht. Während die "Deantna" ihren dritten Saisondreier bejubelten, war die Enttäuschung auf Seiten der Glemmtaler riesengroß. Nach fünf Runden stehen ein Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche. Herb: Alle vier mit nur einem Tor Unterschied.

