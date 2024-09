Bramberg 1b nur zu zehnt: Saalbach müht sich zu Last-Minute-Sieg

Details Sonntag, 08. September 2024 18:37

Der USC Saalbach-Hinterglemm hat das Kellerduell der 2. Klasse Süd (Grunddurchgang B) gegen die TSU Bramberg 1b hauchdünn mit 2:1 zu seinen Gunsten entschieden. Kurios: Die Wildkogler, die dabei lange auf Kurs Punktgewinn lagen, spielten das komplette Spiel mit einem Mann weniger. Mit Maximilian Winkler erlöste der Spielertrainer seine Glemmtaler im Finish höchstselbst.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Saalbach vernebelte etliche Großchancen, dezimierte Bramberg 1b effektiv

Wegen Personproblemen lief die Bramberger 1b im Hinterglemmer Waldstadion nur mit zehn Mann auf. Dementsprechend einseitig gestaltete sich das Aufeinandertreffen zwischen dem Vorletzten und dem Letzten der 2. Klasse Süd. "Wir waren vom Start weg voll am Drücker und wollten unbedingt das so wichtige, schnelle Tor", schildert Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler. Obwohl sich das Spielgeschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste abgespielt hatte, waren es letztendlich die Bramberger, die in Unterzahl in Führung gingen. Ein rarer Durchbruch auf der linken Seite, Flanke in die Box, ein Saalbacher Verteidiger schlug ein Luftloch und Fabian Vorreiter sagte Danke - 0:1 (17.). Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto konkreter wurden auch die heimischen Einschussgelegenheiten. Felix Edelsbacher scheiterte zweimal am Torgebälk, Moritz Kloimstein ließ gleich drei Sitzer aus. "Wie wir mit unseren Chancen umgegangen sind, war grob fahrlässig. Die Partie musst du in der ersten Hälfte schon entscheiden", so Winkler.

Späte Erlösung für drückende Heimelf

Nachdem die Glemmtaler durch einen hübschen Edelsbacher-Schlenzer relativ flott in Durchgang zwei zum Ausgleich gekommen waren (54.), ging das heimische Chancen-Fiasko in die nächste Runde. Winkler und Kloimstein je zwei sowie Edelsbacher verjuxten fast schon stümperhaft weitere Hochkaräter. Die wohl beste Möglichkeit auf die endgültige Wende verbuchte der eingewechselte Thomas Hautz, als er mutterseelenalleine auf Elias Trojer und die Bramberger Hütte zulief, die Kirsche aber darüber knallte (75.). Und beinahe hätte sich die Geschichte der ersten 45 Minuten wiederholt. Brambergs Burak Yildirim schweißte einen 25-Meter-Freistoß an die Latte, der völlig blanke Julian Hofer den anschließenden Rebound in den Hinterglemmer Abendhimmel. Die Saalbacher, denen die Zeit schön langsam davonlief, durften auf den letzten Metern aber doch noch jubeln. Nach einer Kendler-Ecke köpfte Winkler seine Crew zum 2:1-Sieg (87.). "So spät ein Spiel zu entscheiden, ist immer glücklich. Aber unterm Strich war's haushoch verdient. Wir hatten Chancen für drei Spiele", bilanziert Winkler, dessen Schützlinge übrigens zum ersten Mal der laufenden Saison voll anschrieben.

2. Klasse Süd (Grunddurchgang B), 6. Runde

Samstag, 07.09.2024, 17:20, Hinterglemmer Waldstadion, Z: 100, SR: Miroslav Marinkovic

USC Saalbach-Hinterglemm 2:1 (0:1) TSU Bramberg 1b

Saalbach: Mike Sörensen, Christopher Sochor, Felix Edelsbacher, Elias Zabernig, Moritz Kloimstein, Raphael Kaufmann, Gabriel Nißl, Simon Hautz, Daniel Scheyerer, Maximilian Winkler (K), Lukas Aschaber

Ersatz: Thomas Hautz, Manuel Berger, Michael Aschaber, Felix Schulter, Alexander Kendler

Bramberg 1b: Elias Trojer, Emanuel Hofer, Lucian Schwab, Fabian Vorreiter, Pascal Innerhofer, Max Hollaus, Jakob Hölzl (K), Julian Hofer, Erkay Yilmaz, Burak Yildirim

Ersatz: -

Tore: 0:1 Fabian Vorreiter (17.), 1:1 Felix Edelsbacher (54.), 2:1 Maximilian Winkler (87.)

Gelbe Karten: Sochor, Winkler bzw. E. Hofer, Yildirim

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.