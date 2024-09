2:0 und 4:0! Lend bezwingt Saalbach zweimal binnen fünf Tagen

Details Montag, 23. September 2024 14:19

Ganz viel Spaß hatte der SV Lend in den vergangenen Tagen mit dem USC Saalbach-Hinterglemm. Die Rexeisen-Männer triumphierten im Glemmtal mit 2:0 und ließen am gestrigen Sonntag einen 4:0-Heimsieg folgen. Nach der 6-Punkte-Woche schnüffeln die Lender nun an einen Top-3-Platz.

Doppelt hält besser

Am Mittwoch hatte sich Lend auswärts bei den Saalbach-Hinterglemmern dank eines Top-Finishs mit späten Toren von Johannes Gasteiger (87.) und Melih Kirim (88.) verdient mit 2:0 durchgesetzt. Vier Tage später packte das Kollektiv rund um Übungsleiter Reinhard Rexeisen noch einen drauf.

Horror-Restart brach Saalbach das Genick

Im Sportzentrum Teufenbach begegneten sich die beiden Kontrahenten zunächst auf Augenhöhe. Mitte der ersten Halbzeit brachte Goleador Melih Kirim die Platzherren per Elfer in Führung (24.).

Nach der Pause machten die Lender Ernst. Mit zwei Goals innerhalb von drei Minuten stellten Ahmet Aydemir (46.) und Firat Poyraz (48.) die Weichen ganz klar auf Heimsieg. In der Nachspielzeit markierte Doppelpacker Melih Kirim noch den 4:0-Endstand (93.).

Lend auf Kurs Top-3

Mit den Siegen gegen Saalbach und den damit verbundenen sechs Punkten pirscht sich der SV Lend langsam, aber doch an die Top-3 heran. Bei einem Spiel mehr auf dem Konto fehlt dem SVL (4.) aktuell ein überschaubarer Zähler auf Nachbar Dienten (3.). Die Glemmtaler picken hingegen als Vorletzter weiter am Tabellensüden fest.

2. Klasse Süd - Grunddurchgang B: Lend : Saalbach - 4:0 (1:0)

93 Melih Kirim 4:0

48 Firat Poyraz 3:0

46 Ahmet Aydemir 2:0

24 Melih Kirim 1:0

Details

