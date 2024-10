Sechste Niederlage in Folge: Eibel-Zweierpack bringt St. Martin/L. gegen Taxenbach ins Hintertreffen

Details Donnerstag, 10. Oktober 2024 10:00

Im Nachtrag der 7. Runde ist der UFC St. Martin/L. zum sechsten Mal hintereinander leer ausgegangen. Die Radinger-Bande musste sich zuhause gegen den SK Taxenbach mit 1:2 geschlagen geben. Sebastian Eibel legte via Blitz-Doppelpack vor, Martin Pfannhausers Anschlusstreffer vom Elferpunkt markierte letztlich den Endstand.

Sebastian Eibel (re.) traf doppelt, hält bei elf Saisontoren.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

"Hatten Spiel 60 Minuten lang im Griff"

Vor zweieinhalb Wochen waren sich die beiden Mannschaften schon im Taxenbacher Klammstadion gegenüber gestanden - Taxenbach hatte dank eines Doppelpacks vom spielenden Sektionsleiter David Pfisterer mit 2:0 die Oberhand behalten. Das Wiedersehen sollte am gestrigen Mittwochabend nur dem SKT Freude machen. Zwei Goals von Kapitän Sebastian Eibel reichten letztendlich aus, um den St. Martinern auch im zweiten Head-to-Head der Saison eines auszuwischen. "Wir hatten das Spiel 60 Minuten lang ganz gut im Griff. Am Ende ist's doch noch eine Schwitzerei geworden", erzählte Pfisterer.





Gäste mit Traumstart

Das Nachtragsmatch startete aus der Sicht der Gäste optimal. Mit zwei Volltreffern binnen weniger Minuten stellte "Texas" die Weichen voll und ganz auf Auswärtssieg. Erst traf Captain Sebastian Eibel nach einem folgenschweren Abwehrfehler (17.), 100 Sekunden danach nach Zuspiel von Tobias Hofer (19.). In der Folgezeit hätten die Gäste für noch klarere Verhältnisse sorgen können, verpassten es jedoch, den dritten Treffer nachzulegen. Pfisterer vor sowie Doppelpacker Eibel nach der Pause ließen beste Chancen ungenutzt.

St. Martiner Aufholjagd nicht mit Punkt belohnt

Im Schlussakt drohte der lange tonangebenden Crnobrnja-Elf das Spiel doch noch zu entgleiten. Martin Pfannhauser läutete mit seinem verwandelten Elfer zum 1:2 sozusagen die finale Viertelstunde ein (74.) "Danach ist es noch einmal hitzig geworden. Wir haben uns schwergetan und um das 2:2 gebettelt", sprach Pfisterer von spannenden und nervenaufreibenden Schlussminuten. Weil aber der eingewechselte Daniel Schösswender in Gäste-Keeper Sebastian Bacher seinen Meister fand (82.) und auch Daniel Hohenwarter das Ziel nach einem Eckball knapp verfehlte (92.), brachte Taxenbach das Schäfchen ins Trockene. Und das zu zehnt. Für Florian Eder war der Arbeitstag mit der Gelb-Roten Karte nämlich früher als geplant zu Ende gegangen.

Taxenbach sechs Points unter dem ominösen Strich

Die Taxenbacher, die als Titelanwärter in die Comebacksaison hineingegangen sind, jagen dem Teilziel, sich für das Obere Play-Off zu qualifizieren, weiter hinterher. "Mit der bisherigen Saison sind wir nicht zufrieden. Aber wir müssen es eh so hinnehmen", sagt Pfisterer. Wald (27) und Niedernsill/Uttendorf (20) scheinen so gut wie weg, hinter den drittplatzierten Lendern liegt man sechs Punkte. Bei noch fünf Partien - darunter noch das direkte Duell - nicht unmöglich, aber verdammt schwierig - weiß auch Pfisterer: "Auch wenn wir jede Partie gewinnen, sind wir auf andere angewiesen." Die nächste Chance auf drei Punkte gibt es am Samstag im Heimspiel gegen den Vorletzten Saalbach. Derweil wollen die St. Martiner gegen Schlusslicht Bramberg 1b auf die Siegerstraße zurückkehren.

