UFC Altenmarkt 1b peilt Sprung an die Spitze an!

In der abgelaufenen Herbstrunde zeigten die jungen Talente, des UFC Altenmarkt 1b ansprechende Leistungen in der 2. Klasse Süd, welche mit einer Topplatzierung in der Liga belohnt wurde. An die gezeigten Leistungen möchte man nun auch im Frühjahr ansetzen. Ziel wird es sein, um die Meisterschaft mitzuspielen. Der Trainer weis woran noch gearbeitet werden muss. Die Mannschaft ist definitiv hungrig und mit ausreichend Potenzial bestückt, um die Vorgaben für das Frühjahr auch umzusetzen. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird!

Intensive Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Auch die 1b des UFC Altenmarkt wird die lange Winterpause nutzen, um sich optimal auf eine intensive zweite Saisonhälfte einzustimmen. Die Mannschaft wird nach einer zufriedenstellenden Herbstrunde keinen Gang herunterschalten. Insgesamt stehen drei Einheiten ab Mitte Jänner am Programm. Zahlreiche Testspiele werden absolviert, um schnellstmöglich wieder in einen Spielrhythmus zu finden. Die Kaderzusammenstellung bedarf keiner großen Änderungen. Die Mannschaft findet sich immer besser zusammen und agiert in einem tollen Kollektiv. Daran soll auch im Frühjahr angesetzt werden. Die Zielsetzung ist klar. Der Verein möchte mit den Talenten die nächsten Schritte setzen. Daher wird die Meisterschaft als Wunschziel ausgerufen.

Philipp Schweighofer, Trainer Altenmarkt 1b,“ Wir wollen im Frühjahr definitiv um die Meisterschaft mitspielen. Dafür müssen wir aber noch an unserer Konstanz arbeiten. Die vorhandene spielerische Stärke stellt jeden Gegner vor größere Herausforderungen. Können wir diese konstanter auf das Spielfeld bringen, haben wir sehr gute Chancen unsere Ziele für die zweite Saisonhälfte zu erreichen. Transfers sind derzeit keine eingeplant. Wir haben einen großen Spielerpool, der uns tolle Möglichkeiten bietet, um uns auch im taktischen Bereich weiterzuentwickeln. In der Vorbereitung werden interessante Testspiele auf uns warten, welche den nötigen Feinschliff für die anstehenden Aufgaben bringen werden. Wir freuen uns auf das Frühjahr und werden sicherlich bereit sein!“

