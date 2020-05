2. Klasse Süd: Ligazusammensetzung 2020/21

Details Dienstag, 19. Mai 2020 11:09

Das 2. Klasse Süd-Trio (FC Annaberg-Lungötz, SV Mühlbach/Hkg. und UFC Altenmarkt 1b), das in der Abbruch-Saison 2019/20 von der Reise in die 1. Klasse Süd geträumt hatte, stand am Ende mit leeren Händen da. Dafür durfte der Abbruch-Vierte Filzmoos jubeln, dessen Vizemeistertitel im Spieljahr 2018/19 doch noch vergoldet wurde.

Liga-Landkarte der 2. Klasse Süd 2020/21

Ligazusammensetzung (8 Mannschaften)

1 Tennengauer Verein

FC Annaberg-Lungötz

5 Pongauer Vereine

SV Mühlbach/Hkg.

UFC Altenmarkt 1b

UFC Wagrain

SK Bischofshofen 1b

FC Hüttau

2 Lungauer Vereine

USC Mauterndorf

USK Muhr

Amtierender Champion: USC Goldegg

FC Annaberg-Lungötz

