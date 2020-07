“Grundlagenschwerpunkte wurden verfeinert“ UFC Wagrain möchte den Schwung in die kommende Spielzeit mitnehmen!

Details Dienstag, 21. Juli 2020 10:25

Seit 15. Mai dieses Jahrs befindet sich der UFC Wagrain wieder im Training. Natürlich wurden die Anordnungen der Bundesregierung bis zum Juli 2020 strikt eingehalten. Während dieser Zeit wurde konsequent auf den zwei Meter Abstand geachtet. Somit fielen die Trainingsschwerpunkte auf zahlreiche Übungen mit dem Ball. Es wurde auf Passspiel und taktische Anweisungen wertgelegt. Diese Zeit ist nun aber vorbei. Auch der UFC Wagrain befindet sich mitten in der Vorbereitung für die anstehende Saison in der 2. Klasse Süd. Die Sehnsucht nach dem runden Leder und spannenden Duelle, steigt von Training zu Training. Der Trainer wird versuchen sein Team bestmöglich auf die neue Spielzeit vorzubereiten, um mit viel Schwung in die Meisterschaft zu starten!

Kraft- und Konditionseinheiten zu genüge im Training eingebaut

Die Mannschaft absolvierte während der Coronapause zahlreiche intensive Laufeinheiten. Ein normales Mannschaftstraining war während dieser Zeit nicht möglich, darum lag der Fokus vermehrt im konditionellen Bereich. Zusätzlich wurde auch im taktischen gearbeitet. Die Viererkette stand hierbei klar im Vordergrund. Seit Anfang Juli befindet sich der UFC Wagrain in der offiziellen Vorbereitung für die Meisterschaft. Das Trainerteam weis an welchen Schrauben noch gedreht werden muss, um optimal vorbereitet zu sein. Die Zielsetzung wurde klar formuliert. Man möchte wieder zu den Topteams der Liga aufschließen. Intensive Testspiele gegen höherklassige Vereine soll hierfür der Schlüssel zum Erfolg sein. Zuletzt konnte der UFC Eben mit 2:0 besiegt werden. Eine tolle Standortbestimmung vor der angehenden Meisterschaft.

Kaderzusammenstellung bereitet viel Freude

Roman Unterberger, Sektionsleiter UFC Wagrain; “Unser Kader wurde in dieser Transferperiode punktuell verstärkt. Mit Antonio Simic konnte ein wichtiger Baustein für die Defensive vom TSV St. Johann verpflichtet werden. Die Langzeitverletzten Robert und Roman Unterberger werden wieder zurückkehren. Insgesamt macht der momentane Kader viel Freude und wir wollen wieder aufschließen zur Spitze der Liga. Der Aufwärtstrend wurde auch klar bei den Testspielen ersichtlich. Wir präsentieren uns sehr kompakt und treten als eingeschworen Truppe auf. Die nächsten Tests bestreiten wir gegen Flachau, Zederhaus und Rauris. Richtungsweisende Spiele, bevor am 22. 08 wieder um Punkte gehen wird“.

