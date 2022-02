2. Klasse Süd: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2021

Details Dienstag, 01. Februar 2022 23:04

Das Tauziehen um den Herbstmeistertitel in der 2. Klasse Süd konnte der USV Dorfgastein im allerletzten Abdruck doch noch für sich entscheiden. Zum Jahresabschluss wussten die Gasteiner einen überraschenden Patzer des FC Zell am See auszunutzen. Dabei avancierte ausgerechnet Schlusslicht Hüttau, das über weite Strecken der Herbstmeisterschaft nahezu nach Erfolgsmomenten gehechelt hatte, im Showdown zum Zeller Partycrasher.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Dorfgastein stibitzte Zell die Pole-Position weg

Bis zur finalen Runde der Herbstmeisterschaft sprach alles für den FC Zell. Das direkte Duell gegen den härtesten Kontrahenten Dorfgastein Wochen zuvor noch klar mit 3:0 für sich entschieden, wartete auf die Bergstädter der vermeintlich leichteste Gegner: FC Hüttau. Völlig unerwartet kam der große Favorit beim Underdog nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Und weil die Dorfgasteiner zur gleichen Zeit ihre Pflicht erfüllt und Dienten mit 2:1 niedergerungen hatten, durften plötzlich die Jungs aus dem Gasteinertal über die Liga-Halbzeitführung jubeln. Zwar liegen Annaberg (fünf Punkte Rückstand) und Wagrain (sieben Punkte Rückstand) noch in Schlagdistanz, performt das Top-Duo aber weiterhin so stark wie bisher, dürfte der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die 1. Klasse nur über Dorfgastein oder Zell führen.

Ausgeglichenheit zwischen Süd und Süd/West

Die 2. Klasse Süd in ihrer jetzigen Form feierte heuer ihre Premiere. Vor der Saison wurden nämlich die 2. Klasse Süd und die 2. Klasse Süd/West zusammengelegt, die Liga so auf 14 Klubs aufgestockt. Im Kampf zwischen den ehemaligen Süd-Teams und Süd/West-Teams herrschte viel Ausgewogenheit. Während der Süden die Plätze 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13 und 14 belegte, bekleidete der Südwesten die Ränge 1, 2, 6, 9, 10 und 12.

Die besten Torjäger

1. Patrick Pichler (FC Zell am See) 17 Tore Benjamin Seiringer (UFC Dienten) 17 Tore 3. Johann Stuhler (USV Dorfgastein) 15 Tore

Die torreichsten Spiele

Runde 8 Mühlbach/Hkg. 10:1 Bischofshofen 1b Runde 10 Wald-Königsleiten 9:2 Bischofshofen 1b

Den höchsten Sieg...

tüteten die Mühlbacher auf heimischem Geviert gegen die stark unterlegene Bischofshofener 1b ein. Goals von Mario Hoffmann (3), Lukas Holleis (2), Christoph Erber, Sebastian Schweiger, Gabor Szücs, James Zoller und Christoph Deutinger sorgten letztendlich für einen 10:1-Kantersieg. Den Ehrentreffer des BSK steuerte Zana Khalil bei.

Torfabrik und Ladehemmung

Annaberg schoss im Herbst die meisten Tore der 2. Klasse Süd, drehte 47 Mal jubelnd ab. Die wenigsten Körner verbuchte der Tabellenletzte aus Hüttau, der lediglich zwölf Mal ins gegnerische Gehäuse traf.

"The Wall" und Schießbude

Dorfgastein und Annaberg mussten jeweils nur 13 Gegentreffer hinnehmen. Hüttau hingegen ganze 59.

Heimstark

Annaberg, Zell und Dorfgastein blieben auf der heimischen Anlage ohne Niederlage. Die beiden Erstgenannten sogar ohne Punkteverlust.

Auswärtsschwach

Währenddessen blieben Dienten, Hüttau und Muhr in der Fremde ohne Dreier. Die Lungauer wurden bei ihren sechs Auswärtsfahrten nicht einmal mit einem Punkt belohnt.

Verkehrte Welt

13 der 14 Ligateams holten zuhause mehr oder zumindest gleich viele Punkte wie auswärts. Die einzige Ausnahme ist die Spielgemeinschaft Niedernsill/Uttendorf. Die Oberpinzgauer heimsten im eigenen Revier drei, in der Fremde hingegen sieben Punkte ein.

Böse Buben

Bischofshofen 1b sammelte bis dato 60 Strafpunkte und gilt somit als die unfairste Mannschaft der Liga. 17 Spieler flogen in den 14 Runden vom Platz - zwei Rote sowie vier Gelb-Rote Karten gingen aufs Konto der Bischofshofener Regionalliga-Fohlen.