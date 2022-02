Aufstieg klares Ziel: FC Zell setzt gar zum Durchmarsch an

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 16:14

Der FC Zell am See mischt in der neu strukturierten 2. Klasse Süd erwartungsgemäß um den Meistertitel mit. Lediglich das Hoppala zum Herbstkehraus war die Ursache dafür, dass die Bergstädter nicht am Thron überwintern. Das Ziel ist und bleibt der Aufstieg in die 1. Klasse Süd, nur um ebenfalls relativ rasch den Sprung in die 2. Landesliga Süd zu schaffen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Platz zwei statt eins: Zell schoss sich quasi selbst ins Knie

Wie schon im letzten Jahr in der 2. Klasse Süd/West zählt der FC Zell auch heuer in der neu zusammengelegten 2. Klasse Süd zum elitären Kreis. Mit einer durchaus erfreulichen Bilanz von elf Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage stehen die von Peter Zehentmayr trainierten Zeller aktuell hinter Leader Dorfgastein auf Platz zwei. "Es war keine schlechte Herbstmeisterschaft. Leider haben wir bei den vermeintlich einfachen Partien wichtige Punkte liegengelassen", bilanziert Zehentmayr. Ein Ausrutscher gegen einen Underdog kostete den Bergstädtern schließlich auch die Winterkrone. Weil Zell im letzten Spiel des Jahres gegen Schlusslicht Hüttau nicht über ein 1:1-Remis hinausgekommen war, wurde man in der Tabelle noch von Dorfgastein abgefangen. Was in Bezug auf den bevorstehenden Titelfight aber ganz klar für die Blau-Gelben spricht: Das glatte 3:0 im direkten Duell mit den Burschen aus dem Gasteinertal.

Mit der nötigen Zweikampfstärke zum Durchmarsch?

Während Zehentmayr bei den Dates gegen die besten Ligamannschaften vermehrt fußballerische Elemente beäugte, blieben die Spiele gegen die weiter hinten klassierten Teams nicht allzu positiv in Erinnerung. "Gegen die Vorderen tun wir uns relativ einfach, weil wir da mitspielen können. Gegen Gegner, die härter spielen, meistens schwer", sagt der Zeller Übungsleiter. Eine Scharte, die in der bevorstehenden Frühjahrsmeisterschaft ausgemerzt werden soll. Zehentmayr weiß: "Das müssen wir ablegen und selber im Zweikampf ein bisschen stärker werden." Indes gibt's in der Zielsetzung der Bergstädter überhaupt keinen Interpretationsspielraum. "Unser Plan ist, so schnell wie möglich aus dieser und der nächsthöheren Liga rauszukommen", erklärt Zehentmayr, der sich und seinen Schützlingen ligatechnisch keine Grenzen setzt: "Jetzt ist das kurzfristige Ziel die 2. Landesliga und dann müssen wir weiterschauen. Sollte der Weg tatsächlich weiter nach oben gehen, dann passt's."

Wintertransfers:

Zugänge: Meho Malkic (Schwarzach), Andreas Fritzenwallner (Taxenbach), Suat Uguz (Maishofen)

Abgänge: Enes Koza (Eben), Jari Tielemans (Piesendorf)

Herbst 2021 in Zahlen

Zuhause ohne Punktverlust

Kein Platzverweis

Höchster Sieg: 5:1 gegen Hüttau, Dienten, Muhr

Höchste Niederlage: 3:5 gegen Annaberg

Bester Torschütze: Patrick Pichler (17)