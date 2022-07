"Sind sehr gut gerüstet" - FC Zell will das Meisterstück

Details Freitag, 08. Juli 2022 11:57

Im Herbst 2020 musste sich der FC Zell am See dem SV Lend beugen, nur um im Spieljahr 2021/22 dem FC Annaberg-Lungötz zu unterliegen. Im dritten Versuch soll es nun her, das heiß begehrte Meisterstück und der damit verbundene Fixaufstieg in die 1. Klasse Süd. Das Trainerteam wurde rundum erneuert. Den bis dato neun Zugängen stehen drei Abgänge gegenüber.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zell musste Annaberg Vortritt lassen

In der abgelaufenen Spielzeit verpassten die Bergstädter ihr großes Ziel, den Meistertitel in der 2. Klasse Süd einzutüten, letztendlich knapp. Ausgerechnet im Saisonfinale schien den Blau-Gelben der Saft auszugehen. Erst ließ man gegen Wagrain (1:1) Federn, ehe das direkte Duell gegen den späteren Klassenbesten Annaberg vor heimischem Publikum mit 1:2 in die Hose ging. "Leider hatten wir in den letzten Spielen ein großes Verletzungspech", erinnert sich Klubobmann Patrick Kasper zurück. Weil der Teufel in der Not bekanntlich Fliegen frisst, wurden zum Saisonkehraus mit Hansi Unterganschnigg und dem Obmann höchstselbst zwei eigentliche Fußball-Rentner aus deren Ruhestand geholt. "Ja, da mussten wir notgedrungen einspringen", gibt Kasper lächelnd zu Protokoll. "Im Endeffekt hat die Mannschaft alles probiert, aber es hat nicht sollen sein."

Anlauf Nummer drei: Bergstädter wollen raus aus der 2. Klasse

Nachdem man zweimal en suite als Vizemeister summa summarum mit leeren Händen dastand, soll es für die Zeller heuer mit dem Championat endlich klappen. "Die letzte Saison ist abgehakt. Keine Frage, wir wollen Meister werden", bläst Kasper zum großen Angriff. Kosten und Mühen wurden und werden dafür nicht gescheut. "Wir haben in unseren Kader investiert, mit Stoyan und Heribert ein neues, super Trainerteam gewinnen können. Somit sind wir sehr gut gerüstet und gehen super vorbereitet in die neue Saison." Einziger Wermutstropfen: Patrick Pichler, 2021/22 Zells bester Goalgetter, zog es nach Piesendorf in die 1. Landesliga.

Derby-Neuauflage im Landescup

Neben zwei fixierten Testmatches gegen Maishofen (Fr, 8.7.) und Kaprun (Di, 12.7.) wartet auf den FC Zell in der 1. Runde des Salzburger Landescups wie schon im letzten Jahr Nachbar Bruck. "Da wird zuschauertechnisch sicher wieder viel los sein - wir freuen uns", fiebert Kasper dem Cup-Derby entgegen. Offene Rechnung: 2021 zogen die Bergstädter gegen die Brucker im bundeslandweiten K.O.-Bewerb hauchzart mit 2:3 den Kürzeren. Eine Woche danach geht's dann in der Liga los - da muss der große Meisterschaftsfavorit auswärts beim USK Muhr ran.

Sommertransfers (Stand: 8. Juli 2022)

Zugänge: Stoyan Uzunov (TR, Saalbach), Heribert Entacher (Co-TR, Mittersill), Luka Simic (FC Pinzgau 1b), Enez Kul (Kaprun), Arlind Haziri, Furkan Kurt (beide Saalbach), Lovrijan Piljanovic, Henry Lüsch (beide Bruck), Domagoj Galesic (NK Urania BV/CRO), Todor Trayanov (Septemvri Simitli/BGR), Josip Brcic (unbekannt/CRO)

Abgänge: Helmut Zaisberger (TR), Ahmet Aydemir (Eben), Patrick Pichler (Piesendorf), Sladan Stevanovic (Kaprun)