FC Zell trennt sich von Trainer Uzunov

Der FC Zell am See, aktuell punktegleich mit Leader Mühlbach/Hkg. Tabellenzweiter in der 2. Klasse Süd, hat die Zusammenarbeit mit Übungsleiter Stoyan Uzunov beendet. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. "Co" Heribert Entacher wird das Traineramt per sofort übernehmen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Uzunov weg, "Co" Entacher übernimmt

Der 42-Jährige Bulgare war erst im Sommer von 2. Landesligist Saalbach zu den Bergstädtern gestoßen. Nach 13 Pflichtspielen, in denen es zehn Siege und drei Niederlagen gab, ist das Abenteuer nun aber schon wieder vorbei. "In einem heutigen gemeinsamen Gespräch sind der Verein und Stoyan Uzunov einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", heißt es seitens des Klubs. Auf dem Trainerstuhl wird zukünftig Heribert Entacher Platz nehmen. Der 49-jährige, der bei Mittersill, Hollersbach und Neukirchen schon seine Erfahrungen als Chefcoach gesammelt hatte, fungierte bei den Zellern bislang als Co-Trainer.