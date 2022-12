2. Klasse Süd: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2022

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:34

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 2. Klasse Süd geprägt. Was sich in den insgesamt 109 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herbstmeister: Mühlbach/Hkg.

Winterkönig: Mühlbach/Hkg.

Ligatore (gesamt): 485 (4,45 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Mühlbach/Hkg. (60)

Wenigste kassierte Gegentore: Zell am See (15)

Wenigste erzielte Tore: Muhr, Hüttau (beide 20)

Meiste kassierte Gegentore: Hüttau (55)

Torreichste Spiele: Mühlbach/Hkg. 10:1 Altenmarkt 1b, Filzmoos 7:4 Hüttau

Bestes Heimteam: Dienten (8 Spiele / 19 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Mühlbach/Hkg. (8 Spiele / 24 Punkte)

Remiskönige: Dienten, Wald, Bramberg 1b, Hüttau (alle 3)

Fairste Mannschaft: Altenmarkt 1b (21 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Bischofshofen 1b (40 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Domagoj Galesic (Zell am See, 7)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Damian Niedermeier Mühlbach/Hkg. 27 Tore 2. Josip Brkic Zell am See 23 Tore 3. Christoph Höller Uttendorf/Niedernsill 13 Tore 4. Benjamin Seiringer Dienten 12 Tore 5. Denis Jovic Wagrain 10 Tore