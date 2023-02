Mühlbach/Hkg. vor Mission Thronverteidigung

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 20:00

Der SV Mühlbach/Hkg. gab im ersten Saisonabschnitt in der 2. Klasse Süd die Marschroute vor. Mit drei Punkten vor dem FC Zell (ein Spiel weniger) überwintern die Kicker rund um Dompteur Patrick Schweiger auf dem Sonnenplatz. Und geht es nach dem Tabellenführer, dann sollte das Plätzchen an der Sonne bis zum Ende verteidigt werden.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Torgeile Mühlbacher führen die Liga an

"Es war ein Top-Herbst. Wir sind natürlich sehr zufrieden", strahlt Coach Patrick Schweiger über beide Backen. Kein Wunder, war sein SV Mühlbach/Hkg. im bisherigen Saisonverlauf der 2. Klasse Süd doch das Maß aller Dinge. Mit dem Herbstmeistertitel und der Winterkrone im Gepäck strotzt der Klassenbeste aus dem Pongau nur so vor Selbstvertrauen. Beachtlich: In den 15 Ligaspielen drückte der SVM sage und schreibe 60 Mal ab, erzielte im Schnitt vier Buden pro Partie. Fast die Hälfte aller Mühlbach-Goals gingen übrigens auf das Konto von Unterhaus-Bomber Damian Niedermeier, der mit seinen 27 Saisontreffern die salzburgweite Torschützenliste anführt. Einzig die zweite Saisonpleite, das Heim-0:1 gegen Mauterndorf, stößt dem Tabellenführer nach wie vor sauer auf. "Das ist richtig blöd gelaufen. Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt und sind durch eine abgerissene Flanke letztendlich ins Hintertreffen geraten", berichtet Schweiger, der aber weiß: "Wir haben auch viele Spiele erst in den Schlussminuten für uns entscheiden können, das nötige Glück das ein oder andere Mal auch auf unserer Seite gehabt."

SVM will "ein noch stärkerer Gegner sein"

Wenn im März in der Liga wieder die Murmel rollt, würden die Mühlbacher gerne dort anknüpfen, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben. "Wir wollen da bleiben, wo wir momentan sind, uns nicht ausrasten, sondern das Ding gnadenlos durchziehen", sagt Schweiger. Trotz des erfolgreichen Herbstes sieht der Übungsleiter in den eigenen Reihen Luft nach oben. "Wir haben in allen Bereichen noch Potenzial. Wir werden die Vorbereitung nun gut nützen, um im Frühjahr ein noch stärkerer Gegner zu sein." Zu- bzw. Abgänge sind im Winter keine geplant. Schwaiger sehe keinen Bedarf, der Kader sei breit genug, die Positionen doppelt besetzt. Den einzigen Wunsch den der SVM-Coach neben den sportlichen Zielen hegt, ist eine baldige Platzsanierung. "Zumal wir witterungsbedingt oft zu kämpfen hatten." Und wer weiß, vielleicht geht der Antrag ja gleichzeitig mit dem Gewinn des Meisterstücks ein...

Wintertransfers (Stand: 1. Februar 2023)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Herbst 2022 auf einen Blick

Herbstmeister und Winterkönig

Meiste erzielte Tore der Liga (60)

Bestes Auswärtsteam der Liga (8 Spiele, 8 Siege)

"Do or die": Kein einziges Unentschieden

Höchster Sieg: 10:1 gegen Altenmarkt 1b

Höchste Niederlage: 0:1 gegen Mauterndorf

Bester Torschütze: Damian Niedermeier (27)