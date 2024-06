Brandneuer Liga-Modus in der 2. Klasse Süd

Details Freitag, 14. Juni 2024 12:48

Kommende Saison wird die 2. Klasse Süd in neuem Glanz erstrahlen. In der gestrigen Klassensitzung wurde ein nigelnagelneuer Modus präsentiert, der ein Stück weit an den der Bundesliga erinnert. Vorteile: Kürzere Reisewege, übersichtliche und stabile (wetterresistente) Termingestaltung und hoffentlich mehr Spannung.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Leitingers Empfehlung setzte sich durch

Im Vorfeld hatte der Salzburger Fußballverband drei verschiedene Modi ausgearbeitet, aus denen sich die 16 Vereinsverantwortlichen für einen entscheiden mussten. Geworden ist's allerdings eine Variante, die ursprünglich nicht zur Debatte gestand war - von Gerald Leitinger quasi aus dem Hut gezaubert wurde. Der Vorschlag des Sektionsleiters des UFC St. Martin/L. überzeugte schließlich die Mehrheit. Mit einem Grunddurchgang (Herbst) und Play-Offs (Frühjahr) erhält die unterste Spielklasse einen Hauch von Bundesliga, in der seit 2018/19 eine ähnliche Bewerbsform praktiziert wird.

Der Modus 24/25

Im Herbst wird die 2. Klasse Süd geografisch halbiert. Acht Pinzgauer Vereine sowie acht Vereine aus dem Pongau bzw. Lungau stehen sich zweimal gegenüber (Hin- und Rückrunde).

Gruppe Pinzgau

UFC St. Martin/L. USC Saalbach-Hinterglemm SG Niedernsill/Uttendorf SC Wald-Königsleiten SV Lend UFC Dienten TSU Bramberg 1b SK Taxenbach

Gruppe Pongau/Lungau

SG Wagrain/Kleinarl Bischofshofen SK 1b USC Mauterndorf FC Bad Gastein USV Zederhaus USV Dorfgastein USK Muhr SG Filzmoos/Hüttau

Die drei besten Mannschaften pro Gruppe qualifizieren sich für das Obere Play-off um den Meistertitel, welches schließlich im Frühjahr gespielt wird. Unabhängig davon spielt der Rest (4. - 8. pro Gruppe) ein eigenständiges, jedoch wertloses Unteres Play-Off. Wichtig: Um Fairness zu gewähren, werden die Herbst-Punkte nicht mitgenommen. Die Mannschaften starten im Oberen und Unteren Play-off mit null Points.

Oberes Play-Off

1. Gruppe Pinzgau 2. Gruppe Pinzgau 3. Gruppe Pinzgau 1. Gruppe Pongau/Lungau 2. Gruppe Pongau/Lungau 3. Gruppe Pongau/Lungau

Unteres Play-Off

4. Gruppe Pinzgau 5. Gruppe Pinzgau 6. Gruppe Pinzgau 7. Gruppe Pinzgau 8. Gruppe Pinzgau 4. Gruppe Pongau/Lungau 5. Gruppe Pongau/Lungau 6. Gruppe Pongau/Lungau 7. Gruppe Pongau/Lungau 8. Gruppe Pongau/Lungau

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.