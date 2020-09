Voller Erfolg für die jungen Talente aus Altenmarkt! 1b zeigte seine Qualitäten gegen die 1b des SK Bischofshofen – Endstand 4:0!

Details Dienstag, 01. September 2020 11:24

In der zweiten Runde der 2. Klasse Süd musste die 1b des SK Bischofshofen Auswärts bei der 1b des UFC Altenmarkt antreten. Die anwesenden Fans sahen zwei sehr talentierte Mannschaften. Die Heim-Elf aus Altenmarkt trat erneut in einem starken Kollektiv auf und belohnte sich schlussendlich mit einem wichtigen 4:0 Heimerfolg. Durch diesen Sieg konnte man sich den ersten vollen Erfolg in der noch jungen Spielzeit ergattern. Die Bischofshofener hingegen trappen noch etwas hinterher. Die Mannschaft wird aber versuchen bereits in den kommenden Spielrunden die gewünschten Punkte einzufahren!

Altersdurchschnitt der Altenmarkter - 17,5 Jahre

Die jungen Talente aus Altenmarkt machen ihren Trainer an diesem Spieltag stolz. Die nächsten Entwicklungsschritte waren klar ersichtlich. Bereits in den Anfangsminuten nahm man das Spiel in die eigenen Hände. Die Gäste aus Bischofshofen hatten alle Hände voll zu tun mit den präzisen Kombinationen der Altenmarkter. Bis zur 35. Minute ging es in dieser Gangart dahin, ehe Hafner der erste Treffer im Spiel gelang. Altenmarkt wirkte wie entfesselt und konnte in der 43. Minute auf 2:0 durch Schilchegger erhöhen. Bischofshofen probierte im Anschluss noch zu verkürzen, fand aber nahezu keine Lücken in der Defensive der Heim-Elf. Somit ging es für die 1b des UFC Altenmarkt mit einer verdienten 2:0 Führung in die Kabinen.

Altenmarkt hatte noch nicht genug

Auch in der zweiten Halbzeit versuchte die Heimmannschaft spielerische Lösungen zu präsentieren. Dies führte zu längeren Ballstafetten. Kurz nach dem Wiederanpfiff war es erneut Schilchegger der erhöhen konnte. Die beruhigende Führung sorgte dafür, dass die Heim-Elf immer sicherer in den Aktionen wurde. Man erspielte sich gute Abschlussmöglichkeiten, welche man oftmals zu leichtfertig vergab. In der 71. Minute war Palzenberger zur Stelle und sorgte für den 4:0 Endstand für die 1b des UFC Altenmarkt.

Berthold Steiger, Trainer UFC Altenmarkt 1b;“ Ich bin positiv überrascht von meiner jungen Mannschaft (Schnitt 17,5 Jahre). Spiel mit dem Ball und gegen den Ball war sehr gut. Das einzige Manko war die Chancenauswertung. Die Jungs haben einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mit Mühlbach am Sonntag steht ein anderes Kaliber am Programm, das heiße es diese Leistung zu bestätigen!“

