UFC Altenmarkt 1b zeigt passable Antwort nach Rückstand und entscheidet Duell gegen Wagrain mit 3:2 für sich!

Details Montag, 05. Oktober 2020 08:31

In der 7. Runde der 2. Klasse Süd empfingen die Talente aus Altenmarkt den UFC Wagrain. Die Gäste starteten ohne Niederlage in die neue Spielzeit und wollten auch an diesem Spieltag die Serie ausbauen. Die 1b des UFC Altenmarkt zeigte aber eine geschlossene Leistung und konnte dieses Duell trotz zwei Tore Rückstand noch für sich entscheiden. Eine tolle Standortbestimmung der 1b, die nun wieder oben in der Tabelle mitmischt. Die spielerische Stärke der jungen Talente verspricht viel für die Zukunft der 1b und der Kampfmannschaft.

Wagrain versteckte sich nicht

Bereits in den Anfangsminuten machte die Gäste-Elf da weiter wo sie, in den vorherigen Runde aufgehört hatte. Man startete mit viel Offensivschwung und gefährlichen Standards in das Spiel. Dieser Druck wurde bereits in der 10. Minute mit dem 0:1 für die Gäste belohnt. Salagean war zur Stelle und netzte zur wichtigen Führung ein. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn man konnte in der 14. Minute erneut erhöhen. Erneut war es ein gefährlicher Standard den Cormehic im Anschluss zum 0:2 nutzen konnte. Im Anschluss wurde aber auch die Heim-Elf aus Altenmarkt immer stärker. Man konzentrierte sich nun immer öfter auf das spielerische Element. Dies wurde in der 24. und 32. Minute mit zwei Toren belohnt. Die Altenmarkter waren somit wieder voll im Spiel.

Altenmarkt wollte nun mehr

Nach dem Wiederanpfiff erwischte die Heim-Elf einen tollen Start in das Spiel. Man traute sich nun immer mehr zu. Trotz spielerischer Überlegenheit brachte man aber keine Ruhe ins Spiel. Die Gäste aus Wagrain agierten mit vielen langen Bällen und schafften es immer wieder die Abwehr zu überspielen. Dies führte aber nicht wie gewünscht zum Torerfolg. Altenmarkt hingegen konnte seine Drangphase nutzen und zum wichtigen 3:2 einnetzen. Heigl war zur Stelle und fixierte den Heimerfolg gegen den UFC Wagrain.

Berthold Steiger, Trainer UFC Altenmarkt 1b; “Es ist für mein Team in dieser Liga einfach schwer zu bestehen, da zumeist nur mit langen Bällen agiert wird!“