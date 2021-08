Moral nicht belohnt! Altenmarkt 1b verliert in Wagrain die Leaderposition

Details Montag, 09. August 2021 12:33

Die UFC Altenmarkt 1b steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den UFC Wagrain knapp mit 2:3. Dabei konnte sich die zweite Garnitur des Salzburgligisten nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand zurückkämpfen, geriet durch Kenan Cormehics Goldtor im Finish aber doch wieder ins Hintertreffen.

Ein Doppelpack brachte Wagrain in eine komfortable Position: Benjamin Cormehic war gleich zweimal zur Stelle (14., 28.). Als ein gemütlicher Zwei-Tore-Vorsprung der Hausherren schon konkretere Formen angenommen hatte, glückte Florian Heigl der so wichtige Anschlusstreffer 2:1 (34.). In Durchgang zwei mussten sich die circa 75 Besucher lange gedulden. Dann überschlugen sich aber noch einmal die Ereignisse: Erst stellte Beganovic die Uhren wieder auf null, traf für die moralstarken Altenmarkter zum 2:2 (76.), sechs Minuten später sprach Kenan Cormehic den Gästen das endgültige Todesurteil aus - 3:2 (82.). Während Wagrain über die zweite Optimalausbeute en suite jubelte, sind die Altenmarkter Grünschnäbel die Tabellenführung los.

2. Klasse Süd: UFC Wagrain 3:2 (2:1) UFC Altenmarkt 1b

14 Benjamin Cormehic 1:0

28 Benjamin Cormehic 2:0

34 Florian Heigl 2:1

76 Semir Beganovic 2:2

82 Kenan Cormehic 3:2

