Annaberg zeigt Hüttau die Grenzen auf

Details Freitag, 13. August 2021 11:51

Bei der Runden-Ouvertüre der 2. Klasse Süd gab's einen klaren Triumphator. Dank der Goals von Philipp Labacher, Stefan Thaler, Markus Oberauer, Tobias Grünwald sowie einem Eigentor von Gäste-Pechvogel Gregor Brandtner setzte sich der FC Annaberg-Lungötz auf der eigenen Anlage deutlich mit 5:0 durch. Mit diesem Kantersieg übernimmt die Oberthaler-Crew zumindest bis heute Nachmittag die Tabellenführung, der FC Hüttau liegt hingegen auf dem letzten Tabellenplatz.

Annaberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nach einem wegen Abseits aberkanntem Goal traf Philipp Labacher in der vierten Minute zur frühen Führung. Der designierte Tabellenführer baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: Unglücksrabe Gregor Brandtner beförderte den Ball in der 14. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Heimteams auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Stefan Thaler auf 3:0 (41.). Die Dominanz der Annaberger spiegelte sich schließlich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

In der 64. Minute legte Markus Oberauer zum 4:0 nach, ehe Tobias Grünwald den ohnehin schon gebeutelten Hüttauern wenige Aktionen später ein fünftes Mal einschenkte - 5:0 (65.). Am Ende fuhr der FC Annaberg einen deutlichen Sieg ein. Dabei wurde bereits in Hälfte eins ein großes Leistungsvermögen demonstriert, als man den FC Hüttau phasenweise in Grund und Boden spielte. Die errungenen drei Zähler und einhergehende Verbesserung des Torverhältnisses reichten den Annabergern für die zwischenzeitliche Übernahme der Tabellenführung. Indes bleiben in Hüttau die Abwehrprobleme akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

2. Klasse Süd: FC Annaberg 5:0 (3:0) FC Hüttau

4 Philipp Labacher 1:0

14 Eigentor durch Gregor Brandtner 2:0

41 Stefan Thaler 3:0

64 Markus Oberauer 4:0

65 Tobias Gruenwald 5:0

