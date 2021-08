SG Uttendorf/Niedernsill siegt im Oberpinzgau-Derby

Details Sonntag, 15. August 2021 07:00

Die SG Uttendorf/Niedernsill hat sich im Oberpinzgau-Duell gegen die TSU Bramberg 1b mit 3:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag TSU Bramberg 1b bereits in Front: Pascal Innerhofer sorgte in der dritten Minute für einen Bramberger Blitzstart - 1:0. Den Ausgleichstreffer hatten die Gäste in Minute 42 im Repertoire, der Torschütze hieß Tobias Düngler. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen - Remis lautete das Zwischenresultat.

Das sollte sich nach der Halbzeitpause schlagartig ändern. Weil Mario Georgiev Tarein die Weichen für SG Uttendorf/Niedernsill auf Sieg stellte (52.) und Luca Stadler den Vorsprung der Lager-Buben erhöhte (65.), war der Fisch quasi im Netz. Zwar gelang dem zweiten Anzug des Salzburgligisten in der 70. Minute noch der Anschluss - mehr war an diesem Fußballnachmittag nicht mehr drin. Uttendorf/Niedernsill ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit TSU Bramberg 1b und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 5:5 auf dem achten Platz.

2. Klasse Süd: TSU Bramberg 1b 2:3 (1:1) SG Uttendorf/Niedernsill

3 Pascal Innerhofer 1:0

42 Tobias Duengler 1:1

52 Mario Georgiev Tarein 1:2

65 Luca Stadler 1:3

70 Christoph Hofer 2:3

