Joker Cebeci bewahrt Zell vor ersten Saisonniederlage

Details Montag, 23. August 2021 07:25

Lange sah's beim Match zwischen dem SC Wald-Königsleiten und dem FC Zell am See nach einem Heimsieg aus. Weil sich Zells Talha Cebeci nach seiner Einwechslung aber in Torlaune zeigte, retteten sich die Bergstädter doch noch zum Punktgewinn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christian Bacher sein Team in der 33. Minute. Zur Pause waren die Oberpinzgauer im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Noch besser wurde es für die Hausherren kurz vor der Stundenmarke: David Nothdurfter baute den Vorsprung seiner Farben auf 2:0 aus (59.). Der Kuchen gegessen? Denkste! Mit der Einwechslung von Talha Cebeci bewies Zell-Übungsleiter Peter Zehentmayr ein goldenes Händchen. Der Joker der Bergstädter schlug gleich doppelt zu, glich die Partie damit aus und sorgte für die späte Punkteteilung (68./91.). Zwischen den beiden Cebeci-Goals flog 2:0-Torschütze Nothdurfter mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.

2. Klasse Süd: SC Wald-Königsleiten 2:2 (1:0) FC Zell am See

33 Christian Bacher 1:0

59 David Nothdurfter 2:0

68 Talha Cebeci 2:1

91 Talha Cebeci 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!