Cebeci schießt Zell bei Pflichtspieldebüt zum 2:0-Sieg

Was viele vorausgesagt hatten, trat letztlich auch ein: Der FC Zell am See konnte zum Autakt der 5. Runde in der 2. Klasse Süd den Code der SG Uttendorf/Niedernsill knacken und blieb im heimischen Alois-Latini-Stadion mit 2:0 siegreich. Zum "Vater des Sieges" avancierte Talha Cebeci, der wie schon am vergangenen Wochenende gleich doppelt abdrückte.

Am letzten Spieltag gegen Wald-Königsleiten (2:2) schlüpfte Talha Cebeci in die Jokerrolle, wurde in Minute 67 aufs Grün geschickt, nur um seinen Zeller mit zwei Toren nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand doch noch zum Punktgewinn zu verhelfen. Im gestrigen Heimmatch gegen die Spielgemeinschaft Uttendorf/Niedernsill stand der Türke im Startaufgebot der Blau-Gelben - zum ersten Mal überhaupt. In der neuen Rolle fühlte sich Cebeci pudelwohl, dankte es dem Trainer und seiner Crew mit einem Doppelpack in Hälfte eins (30., 38.).

Weil im zweiten Spielabschnitt keines der beiden Teams mehr zum Torjubel abdrehte, blieb es bei einem unterm Strich eher glanzlosen 2:0-Erfolg der Bergstädter. Die Zehentmayer-Truppe übernahm somit zumindest bis Samstag die Leaderposition, die Oberpinzgauer bekleiden indes nach wie vor einen Platz im südlichen Teil der Tabelle.

2. Klasse Süd: FC Zell am See 2:0 (2:0) SG Uttendorf/Niedernsill

30 Talha Cebeci 1:0

38 Talha Cebeci 2:0

