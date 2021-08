"Deantna" schenken Hüttau Sechsertragerl ein

Details Sonntag, 29. August 2021 10:37

Im Heimspiel gegen den FC Hüttau ließ der UFC Dienten keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte einen klaren 6:0-Erfolg. Benjamin Seiringer ragte als Dreifachtorschütze heraus.

Die "Deantna" erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Andreas Schwaiger traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (8., 12.) zum 3:0 sorgte Benjamin Seiringer für die nächsten Hüttauer Schockmomente. Andreas Ottino baute den Vorsprung der Heimelf in der 35. Minute aus, ehe noch vor der Halbzeit Seiringer den unterlegenen Gästen endgültig die Kerzen ausblies - 5:0 (42.).

Nachdem in Abschnitt eins den Hüttauern das Fell über die Ohren gezogen wurde, tröpfelte das Spielgeschehen in der zweiten Halbzeit lange vor sich hin. Einmal sollten die Hausherren aber doch noch zum Torjubel abdrehen: Ferdinand Haider machte in der letzten Minute der regulären Spielzeit das halbe Dutzend voll - 6:0 (90.)

Während Dienten den zweiten Saisonsieg bejubelt, bleibt der FCH die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Süd und das einzige Ligateam, das ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

2. Klasse Süd: UFC Dienten 6:0 (5:0) FC Hüttau

3 Andreas Schwaiger 1:0

8 Benjamin Seiringer 2:0

12 Benjamin Seiringer 3:0

35 Andreas Ottino 4:0

42 Benjamin Seiringer 5:0

90 Ferdinand Haider 6:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!