Brambergs zweite Garnitur knöpft Titelfavorit Mühlbach/Hkg. Remis ab

Details Sonntag, 29. August 2021 11:32

Der SV Mühlbach/Hkg. kam auswärts bei der TSU Bramberg 1b nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und musste die ersten beiden Verlustpunkte der Saison hinehmen. Dabei brachten Florian Wielandner und Christoph Erber die Pongauer schon komfortabel in Front, Andreas Enzinger und Lukas Nindl machten sich aber doch noch für den Punktgewinn der Oberpinzgauer verantwortlich.

Die erste Halbzeit verlief lange nach dem Geschmack der Mühlbacher. In Minute 27 brachte Florian Wielandner den Titelanwärter aus dem Pongau in Front, ehe neun Minuten später Kollege Christoph Erber zum zwischenzeitlichen 0:2 abdrückte (36.). Teil eins der Bramberger Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. In der 38. Spielminute besorgte Andreas Enzinger der TSU 1b den so wichtigen 1:2-Anschluss.

Je länger der zweite Abschnitt dauerte, desto ruppiger wurde er. Drei gelbe Kartons wegen Foulspiels binnen vier Minuten sprachen Bände. In der 79. Minute entschied sich Schiri Schaupper gar für die andere Kartenfarbe und stellte Mühlbachs Niedermeier, ebenfalls nach harter Attacke, mit Rot vom Platz. Die Prossegger-Elf sollte gleich doppelt bestraft werden, denn wenige Augenblicke nach dem Platzverweis zauberte Lukas Nindl den zahlenmäßigen Gleichstand herbei - 2:2 (80.).

Bitter für Mühlbach/Hkg., das in Sachen Titelkampf einen kleinen Dämpfer über sich ergehen lassen musste. Gegen die Bramberger 1b, die mit vier Punkten aktuell auf Rang elf liegt, waren die drei Punkte wohl fest eingeplant. Zwar ist der SVM in dieser Saison weiterhin ohne Niederlage, auf Leader Dorfgastein fehlen aber Stand jetzt zwei Points.

2. Klasse Süd: TSU Bramberg 1b 2:2 (1:2) SV Mühlbach/Hkg.

27 Florian Wielandner 0:1

36 Christoph Erber 0:2

38 Andreas Enzinger 1:2

80 Lukas Nindl 2:2

